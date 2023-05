Luni, 22 Mai 2023 (15:41:43)

Peste 8.000 de angajați din școlile sucevene au pus pe „stand by” activitatea de la clasă, aceștia alăturându-se grevei generale din sistemul educațional.

În școli a bătut vântul, la fel și în clase, doar cancelariile fiind ocupate de cadrele didactice preocupate de chestiuni administrative.

Notă discordantă, dacă am putea spune așa, a făcut Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" (unitate care aparține de Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc), unde niciun angajat din cei 36 nu a fost de acord cu declanșarea grevei.

Liderul de sindicat din cadrul unității a menționat că susține revendicările colegilor săi, ba chiar mai mult, ia în calcul să se alăture grevei, însă pentru moment preferă să aibă grijă de preșcolari.

„Înainte de a expune motivele pentru care am ales să nu participam la grevă, am vrea să subliniem că suntem de acord cu toate revendicările care fac obiectul acestui protest. Nu ne-am alăturat grevei, deocamdată, deoarece consideram că vârstă copiilor nu permite doar supravegherea lor. Acest tip de grevă, doar cu supravegherea copiilor, nu ar produce efecte decât asupra personalului din grădiniță: muncim și nu suntem plătiți. Părinții nu sunt afectați de această formă de protest deoarece copiii de vârstă preșcolară nu pot sta 10 ore fără să facă activități. Ca urmare, am intra în greva doar în condițiile în care unitatea noastră de învățământ s-ar închide pentru copii în timpul programului. Avem și noi suficiente motive să protestam. Unul ar fi acordarea reducerii normei didactice pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar cu gradul 1 și 25 de ani vechime. Considerăm acest aspect o discriminare în raport cu celelalte cadre didactice. Luăm în calcul să ne alăturam și noi grevei”, a arătat Iulieta Bradu, lider grupa sindicală GPP "Căsuța Piticilor”.