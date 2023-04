Marţi, 25 Aprilie 2023 (20:08:25)

33 de elevi și cadre didactice de la Liceul Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cajvana i-au fost colegi pentru o zi deputatului PSD de Suceava Gheorghe Șoldan în Parlamentul României. Gheorghe Șoldan a amintit că în urmă cu câteva luni, la Balul Bobocilor de la acest liceu din Cajvana, “localitate de unde, cu mândrie o spun, mă trag și eu”, a făcut promisiunea că va organiza o excursie la București, pentru elevii de 10, dar și pentru cei implicați în organizarea balului, și le va pune la dispoziție autocar, masă și cazare.

Șoldan a spus că, luni, elevii din Cajvana au vizitat Universitatea Politehnică București, iar ziua de marți a fost dedicată principalului obiectiv al excursiei lor în Capitală, Parlamentul României.

“Le-am povestit despre modul de funcționare a celor două camere, Camera Deputaților și Senatul, procesul de vot, rolul parlamentarilor și despre procesul legislativ. Am vizitat împreună mai multe săli de ședință, am ajuns și în plenul Parlamentului, iar întreg grupul de la Cajvana a fost primit și de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, în biroul acestuia, unde ne-am întâlnit și cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. La final am făcut cu toții câteva fotografii de grup, în amintirea acestei zile deosebite”, a declarat deputatul PSD de Suceava. El a subliniat faptul că i-a încurajat pe elevi să creadă în ei, să învețe și, dacă vor să schimbe lucruri, în societate, acasă, la școală, la viitorul lor loc de muncă, să se implice.

“E nevoie acută de tineri dedicați în toate domeniile: politică, sănătate, educație etc.”, a spus Șoldan. El a ținut să le mulțumească celor doi directori ai liceului, Nicolae Robu și Iulian Ciotu, pentru deschiderea pe care au avut-o față de această inițiativă și, de asemenea, pentru că au însoțit grupul de elevi.