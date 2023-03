Miercuri, 8 Martie 2023 (17:01:41)

Spadasinii de la Fălticeni, tată și fiu, și-au aflat notele de plată pentru scandalurile și distrugerile pe care le-au provocat în urmă cu aproape 3 ani. Iulian-Ioan Stratulat a primit 3 luni pentru amenințare, 1 an pentru distrugere, 9 luni pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Totodată, magistrații de la Judecătoria Fălticeni au constatat că prin Sentinţa penală pronunţată de Crown Court At Canterbury şi recunoscută la Curtea de Apel Suceava faptele din Anglia și din România sunt săvârșite în concurs real. În acel dosar Iulian-Ioan Stratulat fusese condamnat pentru trafic de droguri la 15 ani de închisoare. Acum, pedeapsa rezultantă este de 15 ani și 8 luni închisoare. Și tatăl său a fost condamnat pentru incidentele de la Fălticeni din iunie 2020. Iulian Stratulat a primit un an și 3 luni cu suspendare sub supraveghere.

”După ce a agresat un bărbat de 40 de ani în zona centrală a municipiului Fălticeni, Iulian-Ioan Stratulat a revenit la locul agresiunii înarmat cu o sabie, cu care a distrus mai multe rafturi şi vitrine ale unui magazin şi a ameninţat o altă persoană. După aproximativ 10 minute, în sprijinul inculpatului a venit tatăl său înarmat cu o baionetă, cei doi fugind după persoana ameninţată şi fratele acesteia. În acest timp tatăl agresorului, Iulian Stratulat, a lovit cu baioneta autospeciala de ambulanţă, precum și autoutilitara de poliție cu care cele două agente s-au deplasat la faţa locului”, au arătat procurorii din Fălticeni.

Cele două polițiste aflate într-o autospecială de poliție cu care se deplasau la agresiunea anunțată prin dispecerat 112 au fost amenințate de Iulian Stratulat cu o sabie și un cuțit, cu care de altfel a și lovit autospeciala poliției. Cele două au reușit să îl încătuşeze pe bărbatul de 50 de ani, care a fost dus pentru audieri la sediul poliției din Fălticeni. Soluția Judecătoriei Fălticeni nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

Iulian-Ioan Stratulat a fost condamnat în Anglia, alături de un alt sucevean, Marian Macovei, din Mălini. Cei doi au fost prinși în seara zilei de 29 august 2020 în timp ce transportau 39 de kg de cocaină, marfă evaluată la 3 milioane de lire sterline. Mașina marca Renault Trafic cu care cei doi circulau a fost oprită la controlul de frontieră la Coquelles, Franța. Cei doi le-au spus oamenilor din frontieră că merg la Londra pentru o excursie de o zi și că transportă ”poștă și bere”. La controlul mașinii, polițiștii de frontieră și vameșii au găsit pachete suspecte ascunse în spatele scaunului șoferului, după un panou de plastic care căptușea scaunul. În pachete era pulbere albă, care ulterior s-a dovedit a fi cocaină. De asemenea, Iulian-Ioan Stratulat avea și un telefon mobil criptat, modelul folosit adesea de infractori pentru a comunica anonim și a se sustrage detectării. Ancheta a fost preluată de reprezentanții Agenției Naționale de Criminalitate din Marea Britanie, iar la audieri cei doi au negat că știau de existența drogurilor și au pledat nevinovați. Marian Macovei a fost condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare, în timp ce Iulian-Ioan Stratulat a primit 15 ani și 9 luni. Pedeapsa din Anglia a lui Stratulat a fost recunoscută în România și redusă la 15 ani.