Joi, 2 Martie 2023 (14:13:25)

Deputații AUR Suceava, Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, au depus la Parlamentul României o propunere legislativă pentru modificarea alegerii Senatului și Camerei Deputaților prin reducerea numărului senatorilor la 95 și a deputaților la aproximativ 200.

Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu au explicat că numărul de parlamentari se stabilește prin lege și poate fi modificat de Parlament. „În prezent, România are 465 de parlamentari, fiind a șasea țară din Uniunea Europeană după numărul de parlamentari. Bugetul Parlamentului a crescut în fiecare an din 2015 și până în prezent, statul român dublându-și cheltuielile cu funcționarea Parlamentului României. Poate și din acest motiv, legislativul nu se află pe un loc onorabil în topul încrederii cetățenilor în instituțiile statului. În societatea românească mocnește un profund sentiment de nemulțumire și neîncredere, iar datoria noastră este să oferim electoratului ceea ce consideră just și ceea ce consideră echitabil”, au transmis cei doi deputați AUR Suceava, care au mai precizat că potrivit art. 62 aliniatul 3 din Constituția României, numărul deputaților și al senatorilor se stabilește prin lege electorală, în raport cu populația tării.

Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu au adăugat că pentru reprezentarea electoratului în Parlament, Constituția României nu impune un număr exagerat de aleși, aspect vizibil și în majoritatea statelor lumii, unde numărul de parlamentari este cu mult mai mic decât cel din România raportat la o populație mai numeroasă. Acatrinei și Pușcașu consideră că un număr superior de parlamentari nu determină neapărat o creștere a calității actelor legislative inițiate și votate, iar componența stufoasă a comisiilor creează mai degrabă dificultăți de organizare decât performanță în domeniul de referință.

„Pentru aceste motive am decis formularea acestei propuneri legislative care să reducă în mod considerabil numărul de parlamentari, modificând cota de reprezentare pe care o propunem la 90.000 de voturi pentru un deputat și 210.000 voturi pentru un senator”, au spus deputații AUR Suceava. Ei au mai precizat că au în vedere și numărul de mandate de parlamentar pentru românii din afara granițelor țării care la acest moment sunt patru deputați și doi senatori. Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu vor ca acest număr să crească deoarece pentru cele câteva milioane de români aflați în diaspora, reprezentarea în Parlament este insuficientă.