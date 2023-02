Luni, 27 Februarie 2023 (15:09:53)

Mai multe trenuri care circulă în zona județului Suceava au avut probleme din cauza căderilor masive de zăpadă care au dus la căderi de arbori pe calea ferată. Trenurile InterRegio 1833 Iași – Timișoara Nord, care a plecat luni dimineață din Suceava, a rămas blocat la limita cu județul Bistrița-Năsăud. În aceeași situație este și trenul 1831, care vine de la Timișoara Nord și are ca destinație Iași, cu trecere prin Suceava.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că traficul feroviar se desfășoară cu dificultate din cauza vremii nefavorabile - ninsori abundente și vânt puternic - cu precădere în zona montană aferentă județului Suceava, unde mai mulți copaci prăbușiți pe firul de contact au impus intervenția cu drezinele pantograf pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact.

”S-a intervenit cu drezine pantograf pe intervalul CF Floreni - Coșna - Grădinița, Lunca Ilvei - Ilva Mică - Ilva Mare, Dărmănești - Cacica și Pojorâta - Mestecăniș. Pe tronsonul Floreni - Coșna - Grădinița și Lunca Ilvei - Ilva Mică - Ilva Mare s-a repus sub tensiune. Se acționează în continuare între Larion și Silhoasa pentru îndepărtare copac și repunere sub tensiune. Două trenuri de călători sunt staționate temporar (IR 1834 și IR 1833) până la finalizarea operațiunilor de tăiere, îndepărtare a copacului din gabarit și repunere sub tensiune”, se arată într-un comunicat al CFR SA.

Probleme au existat și între stațiile Dărmănești - Cacica, unde traficul feroviar a fost întrerupt până la orele prânzului, când s-a reușit reconectarea liniei de contact la rețeaua de tensiune. Pe intervalul Pojorâta - Mestecăniș, trenurile au fost retrasate pe firul I, echipele intervenind pentru repunerea sub tensiune a liniei de contact doar pe firul II.

”Compania Națională de Căi Ferate CFR SA adresează scuzele necesare călătorilor și îi asigură că personalul feroviar depune în continuare toate eforturile pentru a reduce cât mai mult perioadele de intervenții în vederea remedierii deranjamentelor provocate de vremea nefavorabilă”, au mai transmis reprezentanții CFR SA.