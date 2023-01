Vineri, 6 Ianuarie 2023 (11:25:28)

Nu mai puțin de 155 de copii din mai multe centre de plasament din județ au avut parte de o zi cu totul aparte. Aceștia au avut parte de plimbări cu trăsura la Mitocu Dragomirnei, de o vizită la Mănăstirea Dragomirna, de spectacole, de o masă, dar și de cadouri. Totul s-a putut printr-un proiect comun, la care și-au dat mâna mai multe firme, primarul din Mitocu Dragomirnei, precum și Asociația ”Bucovina Civică” reprezentată de Andrei Bacoș și Vasile Bolohan.

”Povestea frumoasă de joi, 5 ianuarie, a luat naștere pe data de 16 decembrie când, împreună cu Vasile Bolohan, am organizat un spectacol caritabil, în urma căruia am dus la munte două autocare pline de copii din centrele de plasament. Peste 100 de copii s-au plimbat cu telegondola și au fost duși la restaurant unde au avut parte de mai multe surprize.

Printre invitații acelui eveniment caritabil s-a numărat și domnul Radu Reziuc, primarul comunei Mitocu Dragomirnei, care a fost impresionat de ceea ce facem pentru acești copii și fără să se gândească prea mult ne-a chemat la el și a spus că după anul nou să aducem 150 de copii la Mitocu Dragomirnei și el se va ocupa de mâncarea și activitățile copiilor. Puțin sceptic, am așteptat să treacă sărbătorile și l-am sunat pe domnul Radu Reziuc, iar acesta mi-a confirmat că totul rămâne valabil! Un om care-și ține promisiunile mai rar găsești în ziua de azi…”, a arătat Andrei Bacoș.

Reprezentantul Asociației ”Bucovina Civică” a precizat că a luat legătura cu cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, instituție cu care s-a închegat o colaborare foarte bună, și în scurt timp s-au adunat 155 de copii, mare parte din ei cu dizabilități, care să beneficieze de o zi deosebită. ”EurolucTrans ne-a oferit un autocar gratuit pentru transportul copiilor, iar Unu Trans un microbuz tot gratuit.

Domnul Reziuc a pus la dispoziție încă un autocar și un microbuz. La ora 8.30 am luat copiii de la mai multe locații printre care Fălticeni, Suceava, Solca și Gura Humorului și ne-am deplasat cu toții la Mitoc, unde domnul Reziuc și echipa dumnealui ne așteptau cu masa pregătită, plus aproximativ 20 de trăsuri trase de cai. Am apreciat enorm unitatea locuitorilor din zonă și omenia de care au dat dovadă față de copiii mai puțin norocoși ai județului Suceava. Copiii au primit mâncare din belșug, au fost plimbați cu trăsurile până la schitul Sf. Apostoli Petru și Pavel, au vizitat Mănăstirea Dragomirnei și la restaurantul The Forest Barn au avut parte de cele mai alese bucate. Cadourile, momentele artistice și cabina fotografică nu au lipsit, iar copiii au fost foarte încântați.

Dorim să mulțumim locuitorilor comunei Mitocu Dragomirnei și domnului Radu Reziuc pentru frumosul eveniment oferit copiilor abandonați din întreg județul. În final, vă promit că împreună cu Vasile Bolohan, la vară, un vagon de tren plin cu copii vor avea parte de o frumoasa tabără la mare”, a fost mesajul transmis de Andrei Bacoș.