Miercuri, 4 Ianuarie 2023 (13:01:48)

Chiar în ultima zi a anului trecut s-a oficializat întreruperea colaborării dintre antrenorul sucevean de handbal Adrian Chiruț și echipa feminină de prima ligă Gloria Buzău. Tehnicianul în vârstă de 29 de ani a semnat la începutul lui 2022 un contract pe un an cu formația buzoiană, pe care a lăsat-o pe poziția secundă în Liga Florilor, în spatele liderului CSM București.

După un start perfect în actuala ediție de campionat, cu nouă victorii din tot atâtea partide, pentru Gloria au urmat două înfrângeri consecutive, 26-31 acasă, cu Bistrița, și 20-25 în deplasare, la Brăila.

Eșecurile au survenit pe fondul accidentărilor suferite de o serie de jucătoare de bază, ca Harabagiu, Batinovic, Subțirică sau Ilie.

În cele unsprezece luni petrecute la Buzău, tehnicianul sucevean a înregistrat 20 de victorii și 10 înfrângeri.

Întrucât Adrian Chiruț a realizat lucruri bune la Buzău, plecarea sa de la echipă i-a luat prin surprindere pe fanii Gloriei.

Într-un interviu acordat pentru ProSport, antrenorul sucevean a vorbit despre motivele acestei despărțiri: „Încă din vară nu eram sigur dacă rămân, a fost un moment când am vrut să plec, dar am vrut să demonstrez că pot face ceva. În mare parte mi-a reușit, în afară de meciurile pentru grupele EHF European League. Fetele au dat totul, am schimbat și eu o idee și a mers bine o perioadă lungă, însă eram conștienți că era greu de păstrat locul 1, fără să jucăm cu echipele puternice, cu bugete mari și pretenții”.

Adrian Chiruț este de părere că momentul psihologic a fost ratarea accederii în grupele EHF European League. „Am avut mai multe clauze în contract, printre care și cea în legătură cu cupele europene, unde obiectivul era accederea în grupe. S-a instalat o neliniște, am pierdut două jocuri, deja se știa în echipă că încetează contractul meu și când dispare liniștea din grup nu mai este aceeași concentrare și nu se mai poate da maximum. Am discutat cu conducerea clubului după meciul de la Brăila, pe data de 29 decembrie, am cerut anumite lucruri pentru a avea liniște și a putea face performanță, dar nu am fost pe aceeași direcție și ne-am strâns mâna”, a precizat Adrian Chiruț.