Joi, 8 Decembrie 2022 (09:16:04)

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a VII-a, desfășurată la începutul acestei săptămâni, pe 5 decembrie 2022, pe scena Teatrului „Matei Vișniec” Suceava, a reunit pe aceeași scenă artiști din mai multe zone ale țării, într-o „poveste autentică de iarnă”.

În cadrul evenimentului, au fost anunțate orele opționale de folclor introduse în anul școlar 2022-2023. De asemenea, organizatorii au pus în scenă un spectacol dedicat obiceiurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă, cu mascați și colindători din Bucovina, Moldova, Maramureș și Gorj.

„Cu mintea către viitor și cu sufletul spre trecut”, după cum a apreciat prorectorul cu activitatea științifică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. Mihai Damian, sute de spectatorii au trăit preț de câteva ore un „prezent autentic”, în care s-au îmbinat armonios colindele, cântecele tradiționale de iarnă, obiceiurile de Anul Nou, cu muzica populară, cu muzica patriotică, cu folclorul care încă se păstrează nealterat în multe localități din județul Suceava și din țară.

Artiștii au fost înveșmântați cu mândrie în port tradițional de sărbătoare, specific zonei pe care o reprezintă, construind astfel un tablou colorat al splendorii și al rafinamentului, al frumuseții autentice, admirat și aplaudat de întreg publicul.

Amatori sau profesioniști, artiștii care au evoluat pe scenă și invitații care au vorbit despre proiectul „10 pentru folclor”, proiect unic în țară de promovare a folclorului în școli, au încununat cei șapte ani de activitate – „10 pentru folclor”.

· Program

Gala a fost deschisă de soprana Valentina Tablan Popescu și Corala „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan ce Mare” Suceava, coordonată de pr. prof. Lucian Tablan Popescu, după care, reprezentatul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în proiectul „10 pentru folclor”, preotul Mihai Cobziuc, a interpretat două colinde. Rând pe rând, în aplauzele publicului, au mai evoluat corurile Școlilor Gimnaziale „Miron Costin” Suceava (coordonat de prof. Adriana Caliniuc), Bosanci (coordonat de profesorii Tamara Bujorean și Georgiana Bivol), Grupul vocal instrumental „Ai lui Ștefan, noi oșteni” din Vicovu de Sus (coordonat de profesorul Vasile Schipor), Ansamblul Studențesc „Arcanul” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, dar și cunoscuții interpreți de muzică populară Alexandra Negru, Iustina Irimia-Cenușă, Ancuța Corlațan, Marius Dochița, Beatrice Băndoiu, Leonard Zamă, Costinel Leonte, Maria Luiza Mih și „Ceterașii” din Maramureș.

Un moment special din cadrul galei l-a constituit colindul interpretat de Corul bărbătesc din Bosanci, în frunte cu preotul Ioan Bujorean, acompaniați de Fanfara Udeșteană, și „jocul urșilor”, prezentat de „Ceata de urși” din localitatea Poieni, comuna Udești.

· Margareta Clipa, Diplomă de excelență cu prilejul împlinirii a 45 de ani de activitate artistică

În cadrul Galei de premiere „10 pentru folclor”, ediția a VII-a, Primăria municipiului Suceava a premiat-o pe distinsa doamnă a cântecului popular bucovinean Margareta Clipa cu o Diplomă de excelență cu prilejul împlinirii a 45 de ani de activitate artistică.

Coordonatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, care a fost și prezentatoarea evenimentului, a spus că „din păcate, primarul municipiului Suceava, domnul Ion Lungu, nu a putut participa la eveniment din cauza exploziei din Burdujeni, care s-a produs chiar în ziua în care a avut loc gala, însă ne-a susținut foarte mult, pentru că împreună am planificat și organizat evenimentul prin care să-i recompensăm pe profesorii și elevii care fac lucruri deosebit de frumoase în cadrul opționalelor de folclor. Am simțit că sunt obligată să fac un nou eveniment pe finalul acestui an, având în vedere numărul mare de ore opționale de folclor care au fost introduse anul acesta. Aici aș vrea să le mulțumesc foarte mult domnilor primari Gheorghe Fron (Cornu Luncii), Maria Tomescu (Baia), Toader Adrian Lavric (Satu Mare), Daniel Olaru (Hănțești), Gavril Pardău (Coșna), Mugurel Bocancea (Todirești), Avrămia Brăduț (Forăști) și Gheorghe Dîrțu (Ilișești), Cristea Ostrovan (Udești), care prin invitațiile pe care ni le-au făcut la spectacole, au readus în atenția publicului <Caravana folclorului> și proiectul <10 pentru folclor>. Cele 152 de ore opționale de folclor li se datorează și dumnealor, tuturor instituțiilor implicate în proiect, și colegilor mei de echipă din toate zonele țării”.

· Organizatori

Printre oficialitățile care au reușit să fie prezente la Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a VII-a, s-au numărat prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. univ. dr. Mihai Dimian, inspectorul școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, prof. Petru Crăciun, inspectorul școlar pentru arte al IȘJ Suceava, prof. Loredana Ceică, inspectorul școlar pentru arte IȘJ Botoșani, prof. Diana Haralamb, primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, primarul comunei Udești, Cristea Ostrovan, primarul comunei Hănțești, Daniel Olariu, directorul Grădiniței cu Program Normal Obcini, Maria Todereanu, directorul Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, prof. Dinu Moraru, directorul Școlii Gimnaziale Găinești, prof. Oana Șorodoc, și numeroși profesori care predau opționale de folclor în școlile din județul Suceava.

Cea de-a VII-a ediție a Galei de premiere „10 pentru folclor” a fost organizată de Primăria municipiului Suceava, în parteneriat cu Asociația „10 pentru folclor”, și a fost susținută de Inspectoratul Școlar Județean Suceava (co- organizator), Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Casa de Cultură a Studenților Suceava.

„Ediția din acest an a fost una dintre cele mai reușite și îi mulțumesc în mod special directorului Teatrului Municipal <Matei Vișniec>, Angela Zarojanu, pentru toată susținerea și implicarea pe care ni le-a acordat. A fost prima ediție, din cele șapte, în care și publicul a putut să se îmbrace lejer, în cămăși populare (sala fiind foarte bine încălzită), și sonorizarea a fost impecabilă”, a mai adăugat Mihaela Bârsan.

Iubitorii de folclor au avut parte de o poveste unică (folclor și tradiții legate de sărbătorile de iarnă), un regal, care le-a umplut sufletele de bucurie, i-a emoționat și le-a dat speranța că trecutul, de unde ne vin tradițiile, folclorul, autenticul, nu trebuie să fie uitat.

Spectacolul a fost transmis live pe pagina https://www.facebook.com/10pentru.folclor și urmează să fie difuzat și pe postul regional de televiziune Intermedia.