Luni, 8 August 2022 (13:38:05)

Numeroși șoferi au fost prinși băuți, în weekend, pe șoselele din județ. Unii dintre ei nu aveau nici măcar permis, iar unii au provocat și accidente rutiere. Duminică, în jurul orei 16,30, echipajul de poliție din cadrul Secției de poliție Rurală nr. 15 Vatra Dornei a oprit pentru control, pe raza comunei Ciocănești, un autoturism Mercedes Benz, condus de un bărbat din comuna Ciocănești. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu etilotestul, rezultând că avea o concentraţie de alcool pur in aerul expirat de 0,80 mg/l. Bărbatul a fost condus la Spitalul Vatra Dornei în vederea prelevării probelor biologice de sânge. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”.

Tot duminică, la ora 23:05, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Universității din Suceava circulă un autovehicul al cărui conducător auto pare a se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma sesizării, echipa operativă s-a deplasat la fața locului, unde a constatat căun bărbat din Ipotești a condus auto marca Vw Golf pe strada Universității din municipiul Suceava. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Întrebat fiind cu privire la permisul de conducere, acesta a declarat că nu posedă permis pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ”conducerea unui autovehicul fără permis de conducere” și ”conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Sâmbătă, la ora 12:05, Poliția Orașului Siret a fost sesizată cu privire la faptul că a avut loc un accident de circulație în parcarea din zona adiacentă a Punctului de trecere al Frontierei Siret. Lucrătorii de poliție care s-au deplasat în zona indicată l-au găsit la fața locului pe un bărbat de 36 ani, din orașul Milișăuți. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că, în timp ce se afla în parcarea din zona Punctului de trecere al frontierei Siret, acesta a acroșat cu autoturismul marca VW Passat pe care îl conducea alte două autoturisme, provocând daune materiale.S-a procedat la verificarea în baza de date, stabilindu-se că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică și prezenta un comportament specific persoanelor aflate sub influența bauturilor alcoolice, i s-a solicitat să sufle în aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. În aceste condiții, el a fost condus la Spitalul de Boli Cronice Siret, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele bărbatului s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. La ora 16.00 s-a dispus reținerea pentru 24 de ore bărbatului, acesta fiind încarcerat arestul IPJ. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Formațiunii Poliției Rutiere Siret.

Tot sâmbătă, la ora 21:33, un echipaj de poliție din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei, în timp ce se aflau în serviciul de patrulare şi control al traficului rutier pe D.J. 174 Neagra-Broșteni, orașul Broșteni, a oprit pentru control un autoturism marca Dacia Logan. La volan era un bărbat de 46 ani din Broșteni. Întrucât acesta avea halenă alcoolică, polițiștii l-au testat cu etilotestul, rezultând o valoare de 0,92 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00:23, un echipaj de poliție din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei, în timp ce se afla în serviciul de patrulare şi control al traficului rutier pe D.N. 17B sat Ortoaia – comuna Dorna Arini, a oprit pentru control un autoturism marca Volkswagen. La volan era un bărbat de 39 ani din Vatra Dornei. Întrucât acesta avea halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru, rezultând o valoare de 0,76 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus apoi la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele bărbatului oamenii legii au întocmit dosar penal.

Duminică, lucrătorii de poliție din cadrul Poliției Municipiului Suceava au efectuat semnal de oprire unui autoturismul Opel Astra care circula din direcția Siret către Suceava. La volan era un bărbat de 34 ani, iar în urma testării cu aparatului etilometru a rezultat o concentrație de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4,00, lucrătorii Secției de Poliție Rurală nr. 10 Gura Humorului, în timp ce desfăşurau activități de patrulare în Valea Moldovei, au efectuat semnal de oprire unui autoturismul marca Volkswagen Polo. Conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani, de 21 ani, din comuna Valea Moldovei, emana halenă alcoolică, astfel că a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului în vederea prelevării de mostre biologice. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ”conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice”.

Tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:15, polițiștii din Dărmănești au fost sesizați prin 112 de o localnică cu privire la faptul că un autoturism a intrat în porțile de acces ale locuinței sale. Polițiștii l-a găsit la fața locului pe un tânăr de 21 ani din Călinești, comuna Dărmănești, care, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen, a pierdut controlul mașinii, intrând în coliziune cu două autoturisme parcate în afara părții carosabile, apoi în porțile de acces ale unui imobil din satul Dărmănești. Tânărul a precizat că a băut două beri. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus apoi la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Sf. Ioan cel Nou Suceava în vederea prelevării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În aceeași noapte, la ora 4,40 echipajul Poliţiei Rutiere din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung Moldovenesc a oprit, pe str. Ciprian Porumbescu din municipiu, un autoturism marca VW. La volanul autoturismului se afla un bărbat de 33 ani din satul Frumosu. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu etilometrul Drager, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, el a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i s-au recoltat două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

Tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, oamenii legii au observat, la intersecția str. Mitropoliei cu str. Ana Ipătescu din municipiul Suceava, al cărui conducător auto a oprit brusc la semafor, după care și-a continuat deplasarea, către Parchetul de pe Lângă Judecătoria Suceava, motiv pentru care au procedat la oprirea autoturismului. Conducătorul auto a oprit în parcarea din laterala Bibliotecii Centrale I.G. Sbiera. Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost pozitiv, indicând valoarea de 0,75g/ml aclool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la UPU Suceava în vederea prelevării de mostre biologice de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducere sub influența băuturilor alcoolice”.