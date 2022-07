Luni, 11 Iulie 2022 (13:17:14)

Partidul Mişcarea Populară solicită Guvernului să ia măsuri urgente pentru sprijinirea fermierilor, prin acordarea de despăgubiri şi triplarea subvenţiei la motorină, până la 5 lei/litru. Vicepreşedintele PMP și șeful departamentului de agricultură, Ion Melinte, a arătat că deşi la acest moment un litru de combustibil este aproximativ 9 lei, subvenţia acordată de statul român a rămas tot la nivelul anului trecut, de 1,6 lei/per litru de combustibil. În caz contrar, până la sfârşitul anului, mai bine de jumătate din fermierii români îşi vor închide activitatea!

Ion Melinte a subliniat că seceta extremă din acest an, pe fondul dublării preţului la combustibil, la inputuri, la energie, va duce la un val de falimente şi mai ales va afecta semnificativ românii care vor resimţi, în mod direct, creşterea preţurilor la legume, fructe şi alimente de bază.

„Culturile actuale, de grâu, porumb, floarea-soarelui, sunt compromise în procente care variază între 70% şi 100%, iar mai bine de jumătate dintre fermierii români se întreabă cum vor reuşi să treacă de acest an. Nu doar că avem o secetă istorică, dar preţurile la combustibil şi inputuri s-au dublat, iar cele la energie electrică s-au triplat. Fermierii abia făceau faţă cheltuielilor anului trecut, când motorina avea un preţ de 4-4,25 lei per litru, în timp ce subvenţia era de 1,6 lei. Acum, combustibilul este aproximativ 9 lei, iar statul plăteşte tot 1,6 lei. Sectorul agricol are nevoie de sprijin şi are nevoie astăzi”, a declarat Ion Melinte. El a atras atenția că amânarea acordării despăgubirilor va avea un efect negativ semnificativ, pe termen mediu şi lung, şi nu va afecta doar fermierii. „Lipsa resurselor financiare va duce la imposibilitatea achitării facturilor către furnizorii de inputuri, a impozitelor şi taxelor la stat şi a salariilor. Însă cel mai grav va fi faptul că fermierii nu vor avea fondurile necesare pentru înfiinţarea culturilor de toamnă“, a completat şeful departamentului de agricultură.

El a readus în atenție faptul că Partidul Mişcarea Populară a solicitat dublarea subvenţiilor pentru fermieri încă din luna martie a anului acesta, pe fondul creşterii preţurilor la combustibil, energie, inputuri, dar şi al semnelor unei secete extreme. Ion Melinte consideră că lipsa de reacţie şi implicare a făcut ca, după aproximativ 5 luni, să ne aflăm în situaţia în care sectorul agricol românesc se află într-un moment critic.