Luni, 11 Iulie 2022 (11:19:32)

Desființată acum 25 de ani, biblioteca din Mitocu Dragomirnei prinde din nou viață. Și asta la inițiativa primarului comunei Radu Reziuc, omul care crede că educația nu trebuie să lipsească din nici o comunitate. Cărțile, estimate la câteva mii, se aflau de un sfert de veac în podul dispensarului și se așeza praful pe ele. ”Clădirea fostei primării, care acum este centru cultural, a fost reamenajată, iar cărțile sunt curățate, ordonate pe domenii și ulterior vor fi inventariate. Este o muncă de durată, dar pentru tot ce s-a făcut vreau să mulțumesc celor 20 de angajați din Primărie, celor 15 angajați ai școlii și voluntarilor care s-au implicat în acest proiect. Pentru mine este o chestiune nu doar de suflet, ci și de implicare în viața culturală a comunității”, a arătat primarul Radu Reziuc. Iar colecția de cărți a proaspăt revitalizatei biblioteci din Mitocu Dragomirnei s-a îmbogățit și va crește numeric prin donații. Momentan, de gestionarea activității se va ocupa preotul Andrei Curcă, consilierul personal al viceprimarului comunei. După ce biblioteca va fi funcțională, primarul Radu Reziuc a anunțat că are planuri ambițioase pentru viitor. ”Activitatea bibliotecii va fi în strânsă legătură cu școala, iar periodic vor fi copii la studiu. Îmi doresc să organizăm și alte acțiuni prin care să resuscităm interesul copiilor pentru citit. Practic, acesta a fost principalul motiv pentru care m-am implicat în redeschiderea bibliotecii. Chiar dacă acum există mijloace moderne de informare și documentare, eu cred că o carte are rolul ei și contribuie decisiv la creșterea cunoștințelor oamenilor. Mai mult, trebuie să ținem cont că nu toată lumea are acces la tablete, calculatoare și telefoane inteligente, iar biblioteca poate fi o alternativă gratuită și la îndemâna oricui”, a concluzionat primarul Radu Reziuc.