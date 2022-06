Un text la prima vedere din Nicolae Iorga, „Doamna Elena Cuza”, printre subiectele primite de elevi la bacalaureat

Luni, 20 Iunie 2022 (12:32:12)

Un text la prima vedere din Nicolae Iorga, „Doamna Elena Cuza”, se află printre subiectele pe care le-au primit candidații la bacalaureat. Absolvenții de clasa a XII-a au susținut luni, 20 iunie, proba scrisă la limba și literatura română.

Conform Edupedu.ro, elevii au avut varianta 6 de rezolvat la examenul național de bacalaureat 2022. Subiectele primite au fost adecvate profilului, cu cerințe diferite pentru profilurile teoretice/vocaționale față de cele umaniste. Proba de examen a avut trei părți: în prima parte este vorba despre 5 cerințe notate cu câte 6 puncte fiecare, care au ca suport un text la prima vedere. „Textul suport a fost din Nicolae Iorga – <Doamna Elena Cuza>, iar elevii au avut, la subiectul I.B., de scris un text de minimum 150 cuvinte, notat cu 20 de puncte, în care să argumenteze <dacă întâlnirea cu o personalitate (istorică, socială, culturală etc.) produce sau nu emoție, raportându-se atât la informațiile din fragmentul extras din textul Doamna Elena Cuza de Nicolae Iorga, cât și la experiența personală sau culturală>”, conform Edupedu.ro.

Subiectul al II-lea – notat cu 10 punte, a fost o argumentare a perspectivei narative într-un text de Cezar Petrescu – „Întunecare”. La subiectul al III-lea, absolvenții de liceu au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unei comedii studiate – subiect notat cu 30 de puncte.

La secția umană, elevii au avut de făcut caracterizarea personajului dintr-o comedie studiată, tema eseului de 400 de cuvinte de la subiectul al III-lea.





Prof. Angela Sehlanec: „Subiectele respectă modelul și sunt accesibile pentru toată lumea, chiar ușoare pentru filiera teoretică"





Profesoara Angela Sehlanec, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, fost inspector de specialitate pentru limba și literatura româna la nivel de liceu, în perioada 2015-2021, ne-a spus că subiectele respectă modelul și sunt accesibile pentru toată lumea, chiar ușoare pentru filiera teoretică. „Subiectul 1 A vizează competențele de înțelegere a unui text nonliterar la prima vedere. Textul suport, memorialistic, surprinde întâlnirea autorului, Nicolae Iorga, alături de două studente de la Universitatea București, cu doamna Elena Cuza, prilej de a evoca personalitatea acesteia. Elevii au de răspuns unor cerințe simple prin care dovedesc înțelegerea textului, doar trebuie să răspundă în enunțuri, de maximum 50 de cuvinte la ex 5. Subiectul al treilea, la real, solicita elaborarea unui eseu despre particularitățile unei comedii studiate. Este de asemenea accesibil, majoritatea cred că au ales o comedie a lui I. L. Caragiale, deoarece este autor canonic din lista obligatorie pentru bacalaureat. Un subiect asemănător s-a dat și acum 2 ani. Nu ar fi trebuit să pună probleme, deoarece elevii primesc și repere de redactare. Li se cere exemplificarea a minimum două particularități ale comediei și evidențierea a două scene reprezentative”, ne-a spus prof. Angela Sehlanec, de la catedra de limba română de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.



Am dorit să știm și părerea prof. Maria Epatov, tot de la catedra de limba română de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, care ne-a spus că la subiectul I B, elevilor li se evaluează competența de argumentare, dar și cea de înțelegere a unui text și cea de raportare/valorificare a unui context cultural. „Elevii trebuie să își exprime opinia despre posibilitatea de a trăi o emoție la întâlnirea cu o personalitate. Unul dintre argumentele care susțin opinia trebuie să aibă la bază textul suport, celălalt argument trebuie să valorifice experiența culturală sau cea personală. Construcția unui argument trebuie făcută în trei pași: enunțarea argumentului, dezvoltarea acestuia, apoi exemplificare. Acest subiect evaluează atât gândirea critică a elevilor, cât și abilitatea de a redacta un text persuasiv”, completând că la subiectul al II-lea, elevii au primit un fragment de text literar, din romanul „Întunecare” de Cezar Petrescu. „Acest subiect vizează competențele de abordare a unui text literar la prima vedere. Astfel, elevii trebuie să demonstreze că au cunoștințe de teorie literară (tipul de perspectivă narativă), dar și că pot aplica aceste cunoștințe pe un fragment de text dat. Din nou, sunt vizate competența de înțelegere a textului, de data aceasta literar, precum și competența de redactare a unui text de minimum 50 de cuvinte”, a explicat prof. Maria Epatov.



Profesoara de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți ne-a dat câteva detalii și despre subiectul al III-lea, profil uman, unde elevii au trebuit să caracterizeze un personaj dintr-o comedie studiată. „Același subiect l-au primit elevii din generația 2020. În ultimii ani, există tendința de repetare a subiectului al III-lea, autorii canonici vizați fiind din Epoca Marilor Clasici, care se studiază în clasa a X-a: în 2020 - Caragiale, 2021 - Slavici, 2022 - Caragiale, deci oarecum pre-pandemie. Subiectul presupune utilizarea competenței culturale, dar și a celor de analiză și interpretare a unui text studiat. Elevii trebuie să redacteze un eseu structurat, fiind precizate în cerință elementele de tratat: statutul personajului, o trăsătură reflectată în două scene semnificative, analiza a două elemente de construcție a textului relevante pentru construcția personajului. Subiectul a fost accesibil, nu ar fi trebuit să creeze dificultăți”, a concluzionat prof. Maria Epatov.





Marți, proba obligatorie a profilului



Marți, 21 iunie, este programată proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: Matematică și Istorie), iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la limba și literatura maternă se va desfășura joi, 23 iunie.



La probele scrise ale examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2022 s-au înscris 4.944 de candidați (4.545 - promoția curentă și 399 - promoțiile anterioare), care vor susține probele în 15 centre de examen.



Conform datelor furnizate de conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, repartizarea candidaților pe probe este următoarea: Proba A – 4.567 de candidați, Proba B – 17, Proba C – 4110, proba D – 3787, Proba Ea – 4697, Proba Eb – 17, Proba Ec – 4758 (3213 matematică, 1545 - istorie), proba Ed – 4774 (189 fizică, 1613 biologie, 84 chimie, 1169 geografie, 1226 logică, 60 psihologie, 13 economie, 15 filozofie, 59 sociologie, 346 informatică).



La fiecare dintre probe, diferența de candidați este formată din absolvenții care fie și-au echivalat, fie și-au susținut probele în sesiunile anterioare.



Probele scrise din cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2022 se vor desfășura în perioada 20 - 23 iunie 2022: 21 iunie: Proba obligatorie a profilului - E.c); 22 iunie: Proba la alegere a profilului și specializării - E.d); 23 iunie: Limba și literatura maternă - proba E.b); 27 iunie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00; 28-30 iunie: rezolvarea contestațiilor; 1 iulie: afișarea rezultatelor finale.



Pentru evaluarea lucrărilor au fost constituite trei centre zonale de evaluare: Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava și Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava.



La examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, din promoția curentă s-au înscris pentru a susține probele 4.545 de candidați, adică 78% dintre candidații înscriși la simulare (5807). Comparativ, în anul școlar 2020-2021, procentul de candidați înscriși pentru a susține examenul din promoția curentă a fost de 80%.



Conform procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, IȘJ Suceava a aprobat 22 de solicitări de desfășurare a examenului în condiții speciale. Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.