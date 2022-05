Marţi, 10 Mai 2022 (12:25:36)

În cadrul proiectului de parteneriat european intitulat „Mosaic Art: Each Mosaic has a story to tell”, desfășurat sub egida programului Eramus +, elevi și profesori ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au fost implicați în cea de-a doua mobilitate desfășurată la Apicio Colonna Gatti din Anzio, Italia. Astfel, în perioada 1-7 mai 2022, în cadrul institutului au fost puse bazele unei experiențe culturale unice, implicând participanți din Polonia, Turcia, Portugalia, România și Italia.

Coordonat de profesorii Raluca Schipor-Baban și Loredana Mihaela Ceica (inspector școlar pentru arte), grupul de elevi ai Colegiului de Artă din Suceava a fost format din reprezentanți ai claselor de arte plastice și arhitectură: Strugaru Ioana Maria (recent clasată pe locul I în cadrul Olimpiadei Naționale de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei), Iacob Ariana Karina, Cimpoeșu Elena și Ichim Andra Maria.

Implicând de 32 de profesori și elevi invitați din cadrul țărilor participante, activitățile transnaționale au vizat obiectivele principale ale proiectului (descoperirea și familiarizarea cu tehnica mozaicului), alături de experimentarea celor implicați în crearea unei piese originale, utilizând unul dintre meșteșugurile de referință ale patrimoniului cultural european.

Profesorii îndrumători ne-au spus că dincolo de experiența schimbului intercultural facilitată de munca în echipe mixte de lucru în cadrul atelierelor practice, mobilitatea a inclus ample prezentări ale tehnicii mozaicului în cadrul muzeelor de profil și edificiilor religioase atât din Anzio (Muzeul Civic Arheologic, situat într-un edificiu istoric de secol XVI), cât și din Roma (cunoscută pentru importanța covârșitoare în spațiul cultural internațional prin prisma numeroaselor edificii de referință în istoria artei și arhitecturii europene).

Coordonatorul de proiect din cadrul Colegiului de Artă, prof. Monica-Petruța Arotăriței, a contribuit la implicarea în mod activ a elevilor selectați, aceștia demonstrând înaltele abilități în utilizarea limbii engleze, dar și capacitatea de a relaționa și a se integra în programul activităților educaționale. În acest context, spun organizatorii, „proiectul de parteneriat strategic Erasmus + KA227 vizează atât dezvoltarea abilităților estetice, cât și conștientizarea, la nivel individual și colectiv, a patrimoniului imagistic ce creează un fond cultural de excepție în cadrul spațiului artistic internațional”.