Luni, 11 Aprilie 2022 (14:00:12)

Consiliul Județean Suceava a aprobat regulamentul de repartizare și închiriere a locuințelor de serviciu pentru specialiști din sănătate, din blocul de locuințe ANL construit în curtea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Blocul are 30 de apartamente, din care 15 sunt cu două camere și 15 cu trei camere. Locuințele sunt destinate exclusiv medicilor rezidenți, specialiști și primari, angajați sau cu contract de prestări servicii ai Spitalului Județean de Urgență Suceava și care nu dețin sau nu au deținut în ultimii 5 ani, individual sau în comun, împreună cu membrii familiei, în proprietate, o locuință în municipiul Suceava și nici pe o rază de 50 km în jur, indiferent de modul în care a fost dobândită. Excepție fac aici cotele-părți din locuințe dobândite prin moștenire, precum și locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului in mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură.

De asemenea, titularul cererii și ceilalți membri ai familiei sale trebuie să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a primăriei, a CJ sau a spitalului, în municipiul Suceava. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari.

· Specialitățile cu deficit de specialiști, mai bine cotate

Cererile se evaluează pe baza unui punctaj stabilit de consilierii județeni. Astfel, medicii care locuiesc cu chirie beneficiază de 10 puncte, în timp ce cei care sunt „tolerați în spațiu” au 5 puncte. Dacă suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu) este mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv, are 5 puncte; mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv - 7 puncte; 8 mp și până la 12 mp inclusiv - 9 puncte; mai mică de 1 mp - 10 puncte. În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință (soț/soție, copii și/ sau alte persoane aflate în întreținerea soțului/soției, care locuiesc împreună).

Din punct de vedere al stării civile, familia monoparentală este cotată cu 10 puncte, un medic căsătorit are 8 puncte, iar cel necăsătorit, fără copii are 5 puncte. În cazul în care medicul are copii, un copil îi aduce două puncte, 2 copii- 3 puncte, 3 copii – 4 puncte, 4 copii – 5 puncte, pentru peste 4 copii primește 5 puncte și câte încă 1 punct pentru fiecare copil. Pentru alte persoane avute în întreținere solicitantul primește două puncte, indiferent de numărul acestora. Se mai punctează vechimea cererii solicitantului, între 1 și 5 puncte, precum și nivelul de studii și/ sau de pregătire profesională. Cel mai mare punctaj îl au medicii specialiști – 6 puncte, apoi rezidenții – 4 puncte. Medicii primari au cele mai puține puncte – doar două. Specialiștii pentru care există deficit de personal în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. loan cel Nou" Suceava" primesc 15 puncte, iar cei cu alte specialități – 5 puncte.

Lista specialiștilor pentru care există deficit de personal în cadrul spitalului se întocmește de către manager și se transmite comisiei de repartizare a locuințelor.

· Medicii cu vechime mai mică au punctaj mai mare

După vechimea contractului cu spitalul, medicii care lucrează la spital de mai puțin de 5 ani au 10 puncte, cei care au 5 ani sau mai mult – 5 puncte. Dacă și soțul/ soția solicitantului lucrează la spital se mai acordă 30 de puncte.

Conform hotărârii adoptate de consilierii județeni, în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter profesional, respectiv specialități deficitare pentru spital.

Comisia de soluționare a cererilor de locuințe de serviciu se constituie prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Suceava. Comisia este formată din 7 membri, din care 2 consilieri județeni, 2 funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și 3 reprezentanți ai spitalului. Activitatea comisiei este coordonată de un președinte, desemnat dintre membrii comisiei, prin dispoziția de constituire a comisiei. Prin aceeași dispoziție se va desernna și un secretar, din rândul funcționarilor publici. Lista medicilor care pot primi locuință de serviciu, întocmită de comisie, va fi supusă aprobării conducerii CJ.