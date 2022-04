Joi, 7 Aprilie 2022 (19:30:29)

De Ziua Mondială a Sănătății, marcată anual pe 7 aprilie, Asociația Institutul Bucovina a sărbătorit 11 ani de parteneriat sustenabil cu Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, prin activitățile derulate în proiectul „VOCSănătate – Voluntari pentru Sănătate”.

După cum ne-au spus reprezentanții Asociației Institutul Bucovina, scopul acestei inițiative este de a facilita inserția pe piața muncii a tinerilor aflați la început de carieră în domeniul medical, prin organizarea unor stagii de voluntariat, sub îndrumarea personalului deja specializat. Doar în acest început de an, prin intermediul asociației, 73 de voluntari au început deja pregătirea profesională în cadrul unității spitalicești, pe secțiile: UPU, ortopedie, ATI, medicină internă, neurologie, boli infecțioase, oncologie, chirurgie generală, nefrologie, diabet, pneumologie, cardiologie și urologie.

Per total, anual, aproximativ 120 de voluntari sunt selectați pentru a lua parte la aceste stagii. Totodată, la începutul lui 2021, aceștia s-au remarcat prin implicarea în campania de vaccinare împotriva Covid-19, reușind astfel să se califice pentru premiere în cadrul unui program desfășurat de Secretariatul General al Guvernului României.

Este vorba despre „Promotorii Voluntariatului în România”, o inițiativă aflată la cea de-a treia ediție, prin intermediul căreia, an de an, meritele Asociației Institutul Bucovina au fost consemnate sub titlul de promotor al voluntariatului la nivel național. Cu prilejul Zilei Internaționale a Voluntariatului, din 5 decembrie 2021, Victor Măcărescu, voluntar pentru sănătate, a fost premiat în cadrul ceremoniei online, pentru activitatea desfășurată în sprijinirea unității medicale. Programul urmărește creșterea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale ce lucrează cu voluntari, în baza unui dialog deschis cu autoritățile locale, pentru a răspunde cu exactitate nevoilor lor.

Lucrările artistului Dimitrie Balint, în sala „Dr. Vasile Andriu” a spitalului sucevean

Parteneriatul de lungă durată dintre Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Asociația Institutul Bucovina se extinde dincolo de stagiile de voluntariat, în domeniul artei. În această lună, Galeria Zamca, aflată în incinta asociației, facilitează expunerea unor lucrări care deja i-au trecut pragul, și în sala „Dr. Vasile Andriu” a spitalului. Pe parcursul lunii aprilie, aici se vor regăsi lucrările artistului Dimitrie Balint, expoziția fiind dedicată Zilei Mondiale a Sănătății.

Pentru mai multe informații legate de proiectul “VOCSănătate”, persoana de contact din partea Asociației Institutul Bucovina este Daniel Lungu – asistent social, tel: 0771 273 228, e-mail: voluntar@bucovinainstitute.org. De asemenea, sunteți invitați să vizitaţi pagina de Facebook: http://www.facebook.com/i.bucovina şi website-ul www.bucovinainstitute.org, unde veți descoperi cele mai recente activități.