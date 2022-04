Vineri, 1 Aprilie 2022 (14:48:53)

Un proiect de majorare a normei de hrană pentru pacienții din spitale, inițiat anul trecut de deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan, împreună cu colegii săi Ivan Bogdan Gruia și Suciu Daniel, a fost adoptat de Senat și se află acum în dezbatere la comisiile de specialitate din Camera Deputaților. Deputatul Șoldan a arătat, vineri, că unui pacient în spitalele din România i se alocă acum 11 lei pe zi pentru trei mese. „Ce poți mânca cu doar 11 lei o zi întreagă? Poate părea o întrebare retorică, dar este o întrebare foarte serioasă. Managerii de spital caută disperați soluții pentru a asigura zilnic mâncarea pacienților în acest buget. Această situație este inacceptabilă. Fix acum un an, împreună cu câțiva colegi din PSD, am spus că suma de 10 lei pentru trei mese pe zi este ridicolă. Pentru managerii de spital, să asigure mâncarea în acești bani înseamnă bătaie de joc, iar pentru pacienți este un alt pericol pentru sănătate să nu aibă mâncare corespunzătoare, în cantități suficiente. Astfel, în martie anul trecut am depus în Parlament un proiect de lege, alături de colegii mei, deputații Ivan Bogdan Gruia și Suciu Daniel, pentru creșterea alocației de hrană la 40 lei/zi/pacient internat, față de 10 lei, echivalentul a 2 euro / zi, cât era atunci. Guvernul PNL-USR a reușit să aloce doar 1 leu în plus de pacient”, a declarat deputatul.

Șoldan a precizat că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că valoarea normei de hrană în spitale și pentru masa copiilor din centrele de plasament va fi mărită la 20 de lei. De asemenea, se vor dubla și toate celelalte norme speciale de hrană, precum cele pentru bolnavii care trebuie să urmeze un anumit regim alimentar, în funcție de boala de care suferă.