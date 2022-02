Marţi, 22 Februarie 2022 (15:00:39)

Antrenorul sucevean Adrian Chiruț și-a început în forță mandatul de antrenor la echipa de handbal feminin Gloria Buzău, deținătoarea Cupei și a Supercupei României. După victoria fără emoții, din jocul de debut, de la Bistrița, Adrian Chiruț a avut motive de bucurie și după meciul din etapa a XV-a, când noua s-a formație a trecut clar, pe teren propriu, cu 30-25, de Rapid București, liderul autoritar al Ligii Naționale.

„Mă bucur că am început cu dreptul prima mea experiență în handbalul feminin. Vă spun sincer, am avut ceva emoții când am ajuns la Buzău, mai ales că totul s-a derulat pe repede înainte în ceea ce privește venirea mea la echipă. Am avut însă norocul să găsesc aici un grup extraordinar, niște fete valoroase și muncitoare, care mi-au făcut acomodarea mult mai ușoară. Beneficiem de condiții foarte bune pentru a face performanță, toată lumea este trup și suflet lângă echipă și sper să continuăm pe aceeași linie în ceea ce privește rezultatele”, a declarat Adrian Chiruț.

Pentru cea de-a patra clasată, Gloria Buzău, urmează un nou meci de foc, în deplasare, cu SCM Râmnicu Vâlcea, ocupanta poziției a treia în ierarhie, una dintre formațiile de top din România, care luptă an de an pentru titlul de campioană.