Sâmbătă, 5 Februarie 2022 (13:50:50)

Numărul de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în județul Suceava continuă să scadă și încep să apară zonele verzi - comuna Ulma - pe harta incidenței Covid. Sâmbătă s-au înregistrat în județ 234 de cazuri noi de infectare, din 1.046 de persoane testate. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 24 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Numărul de cazuri în evoluție a scăzut sub 4.000, sâmbătă fiind înregistrate 3.938 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție și o incidență de 9.07 la mie. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, una are un caz în evoluție, 6 au sub cinci cazuri în evoluție, 25 au sub zece cazuri în evoluție iar 82 au peste zece cazuri în evoluție.

În ultimele 24 de ore au fost declarate vindecate 716 persoane, ajungându-se la 46.524 de persoane declarate vindecate, de la începutul pandemiei, dintr-un total de 53.848 de suceveni infectați cu SARS-CoV-2. Din martie 2020, au murit din cauza Covid 2.155 de oameni din județul Suceava.

La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 28.921 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2855 mai puțin decât în ziua anterioară, conform buletinului de presă remis sâmbătă, la ora 13.00, de Prefectura Suceava. 2.922 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.