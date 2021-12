Miercuri, 22 Decembrie 2021 (17:37:31)

Suceveanca Ancuța Bodnar (23 de ani) și colega ei de barcă, Simona Radiș (22 de ani), au primit trofeul „Sportivul Anului” la Gala GSP 2021. Cele două au cucerit titlul olimpic la Tokyo, în proba de dublu vâsle. Ancuța și Simona au salvat onoarea României la această importantă competiție, aducând singura medalie de aur pentru România și prima a canotajului după o pauză de 13 ani.

Ancuţa Bodnar, care s-a născut pe data de 25 septembrie 1998, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava, a început canotajul la vârstă de 14 ani, fiind legitimată la CS Dinamo București.

Ancuța și Simona concurează împreună la competițiile majore din 2019, an în care au și devenit vicecampioane mondiale și europene. În 2020, cele două câştigau Campionatul European din Polonia, performanță pe care au repetat-o și în luna aprilie a acestui an, în Italia. Palmaresul lor a fost completat în luna iulie cu cea mai strălucitoare şi importantă medalie: aurul olimpic la Tokyo, în urma unei curse fantastice. Radiș și Bodnar s-au prezentat în concurs la un nivel uriaș, au impus un ritm infernal și au condus cursa încă de la început, distanțându-se constant de rivale pe durata celor 2.000 de metri. România a trecut linia de sosire cu timpul de 6.41,03, stabilind un nou record olimpic! Noua Zeelandă a terminat pe locul 2, la peste 3 secunde de barca „tricoloră”, podiumul fiind completat de Olanda.

„A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat cu încredere și am reușit să aducem medalia. Ne-am îndeplinit visul, i-am făcut mândri pe cei de acasă și suntem foarte fericite. Am bătut recordul olimpic… Ne doream, dar nu ne așteptam. Am dat tot ce am avut mai bun azi. Pe podium am simțit fericire, mândrie, bucurie, recunoștință, mulțumire. I-am făcut mândri pe toți. Eram atât de fericită, parcă nu îmi venea să cred. Am meritat totul!”, a declara Ancuța Bodnar, imediat după cursă.