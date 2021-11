Joi, 25 Noiembrie 2021 (14:07:20)

Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat discursul și prestația noului ministru al Antreprenoriatului și Turismului, senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu, la audierile din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului. Gheorghe Flutur a spus că noul ministru este foarte bine pregătit pe domeniile specifice acestei funcții și cunoaște urgențele din domeniile de activitate pe care le va coordona.

„A subliniat măsurile de sprijin pentru IMM-uri și sprijinul pentru sectorul HoReCa și a prezentat prioritatea introducerii tichetele de vacanță, sprijinul pentru turism balnear și pensiunile agroturistice”, a precizat Gheorghe Flutur. El consideră că Daniel Cadariu a avut un discurs coerent, de om bine pregătit, fiind o surpriză plăcută și pentru mulți dintre cei care se așteptau să vadă și stângăcii specifice debutului într-o funcție de ministru. „Nu a fost așa. Am fost mândru și emoționat când am văzut că vorbește de brandul Bucovina, de marele proiecte, pe turism, Crăciun în Bucovina, Paștele în Bucovina, Pelerin în Bucovina, Hai în Bucovina și faptul că își propune să extindă acest gen de proiecte la nivel național. Bravo și succes, Daniel Cadariu! Suceava și Bucovina așteaptă mult de la tine”, a transmis Gheorghe Flutur.

Trebuie spus că în debutul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, noul ministru al Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, a declarat că poate să afirme că are cunoștințe „destul de bune în domeniul turism”. „Și spun asta pentru că în mandatul în care am fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, făcând parte din echipa condusă de președintele Gheorghe Flutur, am lucrat vreme de patru ani la construirea unui brand turistic, brandul Bucovina, cu ajutorul căruia am promovat destinațiile turistice din județ, de o așa manieră încât, după o perioadă de timp, Bucovina a devenit după Litoral și Valea Prahovei următoarea destinație turistică din România ca număr de turiști anual”, a spus Cadariu la audierile pentru postul de ministru în comisiile Parlamentului.

El a enumerat o parte dintre proiectele promovate în acea perioadă, respectiv Hora Bucovinei, Paștele în Bucovina, Crăciun în Bucovina, Pelerin în Bucovina, prezentarea ținutului mănăstirilor, precum și programul „Hai în Bucovina”, prin care au fost promovate la nivel național și internațional destinațiile turistice din județul Suceava. Cadariu a prezentat și proiectul „Produs în Bucovina”, prin care produsele culinare din această zonă au fost promovate, iar acum sunt distribuite în întreaga țară.