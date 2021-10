Joi, 28 Octombrie 2021 (19:03:13)

Managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, care este coordonatorul asistenţei medicale spitaliceşti Covid la nivel de judeţ, a declarat că după aproximativ șapte zile de stabilitate poate afirma că s-a atins un platou în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Dr. Alexandru Calancea a precizat însă că este vorba despre „un platou fragil” deoarece în urma discuțiilor permanente cu medicii de familie sunt încă foarte mulţi pacienţi din județ care sunt diagnosticaţi cu noul coronavirus şi refuză spitalizarea. „De aceea putem spune că este un platou fragil. Dar cred că am atins acel platou. Și sperăm ca la începutul lunii noiembrie să vedem şi curba descendentă”, a spus managerul Spitalului Județean Suceava.

El a adăugat că, având și susținerea conducerii Consiliului Județean Suceava, județul are o organizare medicală foarte bună în ceea ce privește gestionarea problemelor legate de spitalizarea pacienților Covid. „Țin legătura cu toţi managerii din ţară şi acest lucru nu prea se întâmplă. De aceea spun că este un lucru extraordinar. Am intrat şi cu Spitalul Rădăuţi ca spital Covid și lucrurile se desfăşoară bine la nivelul judeţului”, a precizat Alexandru Calancea. El a subliniat faptul că în continuare, din păcate, există o presiune foarte mare pe cazurile moderate şi severe de Covid, deoarece persoanele infectate întârzie să meargă la spital. „Și atunci presiunea este foarte mare din partea acestor cazuri”, a afirmat Calancea. El a subliniat faptul că în continuare trebuie încurajată vaccinarea și „trebuie să profităm, în sensul bun al cuvântului, de acest trend ascendent”. „De aceea eu am solicitat tuturor celor implicaţi să ducă vaccinarea către medicul de familie pentru că sunt zone rurale îndepărtate unde pacienţii merg câţiva kilometri, stau la coadă câteva ore pentru a se vaccina. Şi atunci nu mi-aş dori să se întârzie cu această vaccinare. Trebuie să le facilităm acest proces”, a precizat dr. Alexandru Calancea în ședința Consiliului Județean Suceava de joi.

Pe de altă parte, el a spus că în Spitalul Judeţean Suceava lucrurile sunt sub control. În acest sens, el a arătat că în momentul de față spitalul nou a fost „eliberat” de pacienți Covid, toţi bolnavii de coronavirus fiind trataţi în spitalul vechi. „Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt sub control, dar trebuie în continuare să fim vigilenţi. Trebuie să ne implicăm în această campanie de vaccinare cu toţii pentru că este singura opţiune a noastră de a ajunge cât mai urgent într-o normalitate”, a mai declarat dr. Alexandru Calancea.

Tot în şedinţa de joi a Consiliului Judeţean Suceava, preşedintele acestei instituţii, Gheorghe Flutur, a ţinut să le mulţumească membrilor deliberativului pentru implicarea în susţinerea campaniei de vaccinare anti-Covid. „Aş vrea să vă rog să continuaţi această încurajare a vaccinării în judeţul Suceava, atât de necesară. Vedeţi că acum ne străduim să aducem vaccin pentru că a început să fie o problemă cu vaccinul Pfeizer în primul rând. Pentru că sunt cozi foarte mari în centrele de vaccinare, sunt solicitări, însă ne vom mobiliza”, a spus Flutur. De asemenea, el a ţinut să le mulţumească tuturor cadrelor medicale pentru implicarea în lupta împotriva coronavirusului.