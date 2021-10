Miercuri, 20 Octombrie 2021 (11:00:28)

La doar cinci luni de când a revenit la programul normal de lucru, într-un singur schimb, Primăria Suceava trece din nou la program de lucru de pandemie, în două schimburi, pentru a limita posibilitatea de răspândire a virusului în interiorul insituției.

Măsura a fost anunțată miercuri dimineață, la prima conferință de presă organizată din nou în regim online, având în vedere rata de incidență ridicată a îmbolnăvirilor în Suceava, de 7,17 la mia de locuitori.

“Este o situație dramatică. Din păcate am ajuns de unde am plecat, ca în lunile martie – aprilie 2020. Ca atare, am decis astăzi ca la primărie să se lucreze din nou în două schimburi, măsura care se va aplica de luni”, a anunțat primarul Sucevei, Ion Lungu, care a reluat apelul la vaccinare, păstrarea distanței fizice, purtatul măștii de protecție și respectarea regulilor de igienă personală, pentru a se limita răspândirea coronavirsului.

De luni, 25 octombrie, noul program de lucru al Primăriei Suceava va fi de la 08.00 până la 20.00.

Drept urmare, ar urma să fie prelungită și limita de timp până la care sunt deschise ghișeele, precum cele de la taxe și impozite, unde, anterior, pe programul în două schimburi se puteau face operațiuni până la ora 18.00, în loc de 14.00, cum funcționau într-un singur schimb.

Prima dată când s-a impus programul de lucru în două schimburi a fost în mai 2020.