Marţi, 10 August 2021 (15:27:14)

Un sucevean și-a petrecut vacanța în această vară într-un mod inedit. Timp de 22 de zile, între 16 iulie și 6 august, Răzvan Gîză a parcurs 15.000 de km prin 30 de țări europene și a invitat oamenii pe care i-a întâlnit să deseneze pe un panou de 3/2 metri un mesaj, „să lase ceva în urmă”. La finalul călătoriei, panoul cu mesaje a fost adus la Suceava și expus la Muzeul de Istorie. Răzvan a povestit, marți, că de trei ani se pregătește pentru acest proiect acumulând zilele de concediu necesare. De 8 ani locuiește în București, dar a dorit să-și înceapă „turul european de strâns amintiri” din Suceava, orașul lui natal. „Am venit la Suceava pe 12 iulie, am pregătit duba pe care am închiriat-o special pentru acest proiect, vopselele și ce mai aveam nevoie. În fiecare țară am oprit într-un singur loc și invitam oamenii care treceau să lase un mesaj pe pânză, cam 20 de persoane/țară. Majoritatea au reacționat foarte bine, puțini au refuzat. La Riga au venit ei la mine și m-au întrebat dacă pot să scrie. În Finlanda și în Spania au lăsat urme pe pânză și doi câini”, a spus Răzvan.

În cele 22 de zile, Răzvan a adunat pe pânză mesaje de la 565 de persoane: în România, Suceava - 32 persoane + Râmnicu Sărat - 11 persoane, Bulgaria, Veliko Tarvo - 19 persoane, Grecia, Komotini - 6 persoane, Serbia, Novi Sad – 21, Ungaria, Gyor - 22, Slovacia, Bratislava - 13, Austria, Viena - 16, Cehia, Ostrava - 20, Polonia, Auschwitz - 21, Lituania, Kaunas - 20, Letonia, Riga - 26, Estonia, Tallinn - 21, Finlanda, Helsinki - 20 de persoane și un câine, Suedia, Stockholm - 25, Norvegia, Oslo - 20, Danemarca, Odense - 21, Germania, Hamburg – 23, Țările de Jos, Maastricht - 20, Luxemburg - 10, Belgia, Arlon - 14, Liechtenstein, Malbun - 12, Elveția, Horn - 19, Andorra – 9, Spania, El Masnou - 22 persoane și un câine, Franța, Saint Rafael - 23, Monaco, Monte Carlo – 10, Italia, Trieste – 22, Slovenia, Portoroz - 20, Croația, Rijeka - 21 și Republica Moldova, Fetești - 4 persoane.

· Imaginea normalității în Europa, frontiere libere, posibilitatea de a cunoaște oameni noi

Răzvan a povestit că printre cei care i-au lăsat mesaje în Franța se numără Mihai Popescu, cel mai bun handbalist român din ultimul deceniu, în Republica Moldova – primarul din Fetești și consilieri locali, o actriță din Belgia, jurnaliști în Luxemburg etc. De altfel, în Luxemburg, publicația Moien a relatat despre proiectul lui Răzvan, sub titlul „Arta de a aduce oameni împreună”, https://www.moien.lu/konscht-dei-menschen-zesummebrengt/.

Întrebat despre semnificația acestei vacanțe speciale, Răzvan a răspuns că a vrut să reflecte „imaginea normalității în Europa, frontiere libere, posibilitatea de a cunoaște oameni noi, de a vedea locuri noi, de a ne bucura de libertate”, dar și prietenia, încrederea și sprijinul între oameni, înțelegerea și pacea.

„Nu am selectat oamenii care să lase o amintire pe pânză în funcție de studii, vârstă, etnie, religie, statut social, aspect etc. Doar faptul că au fost acolo unde am oprit eu și că au acceptat să facă asta a contat. Nu am spus nimănui ce să facă, ce culoare să folosească, unde, cât de mic sau cât de mare să fie spațiul desenat și nici cât timp are la dispoziție. Și așa cum în natură cel mai puternic rezistă, așa și aici, în funcție de norocul fiecăruia, unele amintiri au rămas vizibile de la început, altele, chiar de la țara cu numărul 28 la cea cu numărul 29, au fost acoperite”, a subliniat Răzvan. Cei mai mulți oameni au desenat inimi, flori, soare, steaguri sau și-au scris numele. Dintre cele nouă culori puse la dispoziție, cei mai mulți au optat pentru mov, două nuanțe de albastru și portocaliu. Pentru cele 565 de mesaje s-au folosit 10 litri de vopsea și ultimul mesaj este cel al directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. Acesta a declarat că panoul va rămâne la muzeu până la sfârșitul lunii septembrie.