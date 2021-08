Joi, 5 August 2021 (13:45:56)

Numărul cazurilor de Covid-19 din județul Suceava este aproape dublu față de cel înregistrat în urmă cu mai puțin de o săptămână. Dacă în data de 31 iulie erau 29 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție, joi, 5 august, numărul acestora a ajuns la 54 de cazuri. Joi au fost înregistrate 8 cazuri noi de infectare și un caz reconfirmat pozitiv la retestare, din 817 persoane testate. Incidența la nivel județean este de 0,04 la mie, în timp ce în municipiul Suceava a crescut la 0,05 la mie, cu 11 cazuri de Covid în evoluție. În spitalele din județ sunt 15 pacienți diagnosticați cu Covid, dintre care 7 în spitalul din Suceava și 8 în spitalul din Rădăuți, și 13 pacienți suspecți de infectare cu SARS-CoV-2.

În carantină sunt 2.850 de persoane, dintre care 273 intrate în intervalul 4-5 august, iar în izolare se află 42 persoane, din care 6 intrate în acelaşi interval.

Din cele 114 localități din județ, 93 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 10 au câte un caz, 8 au sub cinci cazuri, două au sub zece cazuri în evoluție, iar una are peste zece cazuri în evoluție.

În țară, în intervalul 4-5 august au fost efectuate 12.678 de teste RT-PCR și 15.651 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 244 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. În intervalul 4-5 august, orele 10.00, au fost raportate două decese, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Iași și Prahova.

Ambii pacienții decedați au prezentat comorbidități.

În spitalele din țară numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 489. Dintre acestea, 72 sunt internate la ATI.