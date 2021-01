Marţi, 5 Ianuarie 2021 (17:38:24)

În această seară, micuța comunitate a armenilor din Suceava a sărbătorit Ajunul Crăciunului, iar mâine va avea parte de o dublă sărbătoare, Crăciunul și Boboteaza. Slujba a fost oficiată la Biserica Sf. Cruce din centrul municipiului Suceava, iar mâine la ora 11.00 va avea loc slujba de Crăciun.

Cu măști de protecție și păstrând distanțarea socială, la slujbă au participat și o parte din membrii comunității armenești, din cele câteva zeci de familii, majoritatea mixte, care mai trăiesc în municipiul Suceava. Slujba a fost oficiată de preotul Azad Mandalian, care la final a oferit cadouri copiilor de până în 18 ani care provin din familiile de armeni, cadouri oferite cu sprijinul Uniunii Armenilor din România, Sucursala Suceava.

„Cu ocazia acestor sărbători extrem de importante doresc să transmit sănătate tuturor armenilor, sărbători fericite. Chiar dacă am avut cu toții un an destul de dificil cred că am trecut mai puternici. De aceea, cred că sănătatea este mai presus de toate și sper ca anul acesta să ne putem revedea și la Mănăstirea Hagigadar, evenimentul de pe 15 august anul trecut fiind imposibil de organizat din cauza pandemiei”, a spus preotul Azad Mandalian.

Armenii sărbătoresc Crăciunul şi Boboteaza la o dată fixă, pe 6 ianuarie, păstrând astfel tradiţiile iniţiale ale creştinismului. Data sărbătorii Naşterii Domnului a fost modificată în Imperiul Roman, după acceptarea creştinismului printre religiile imperiului de către împăratul Constantin. Crăciunul a fost celebrat astfel odată cu ultima zi a sărbătorii păgâne a Saturnaliilor, adică pe 25 decembrie, care semnifica lupta şi, în cele din urmă, izbânda luminii împotriva întunericului, iar prin extindere victoria binelui asupra răului. Această modificare a fost acceptată în mod oficial de către Bisericile creştine la Sinodul de la Calcedon din anul 451.

La acea dată, Armenia era în război cu perşii, iar reprezentanţii Bisericii armene nu au participat la acel Sinod, motiv pentru care nu şi-a însuşit hotărârile, astfel încât armenii ortodocşi continuă să sărbătorească Naşterea Domnului potrivit tradiţiei primelor secole de creştinism, potrivit căreia Isus a fost botezat după treizeci şi trei de ani, în aceeaşi zi în care s-a născut, anume pe 6 ianuarie.