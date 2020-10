Joi, 29 Octombrie 2020 (09:14:39)

O platformă interactivă online, Social and Learning for Students (SLS), prin care elevi cu performanțe vor oferi meditații elevilor care au nevoie de sprijin pentru a se pregăti pentru bacalaureat sau admiterea în facultate, a fost lansată recent de Mihai Donisan și Andrei Debren, elevi ai Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc.

Cei doi tineri spun că Social and Learning for Students (SLS) reprezintă o inițiativă prin care învățământul online devine interactiv prin implicarea atât a elevilor olimpici, cât și a elevilor care doresc să își îmbunătățească cunoștințele sau să se dezvolte pe plan personal, arată cei doi elevi câmpulungeni. Mihai și Andrei sunt în an terminal și au ajuns la concluzia că învățarea online este benefică atunci când se depășește granița dintre elev și profesor, astfel dorind a promova conceptul de schimb de cunoștințe între elevii perfomanți și elevii care doresc să își însușească cunoștințe noi.

· Înscrieri

Prin inițiativa lor vor fi puși față în față elevii olimpici din toate colțurile țării care doresc să împartă din cunoștințele și experiența lor, elevilor pasionați cu dorință de învățare și care au nevoie să reușească la examenul de bacalaureat și/sau examenul de admitere la facultatea dorită.

Materiile și temele discutate în cadrul proiectului vor fi diverse, începând de la cele cotidiene, cum ar fi matematica, și până la robotică, inteligență artificială.

Programul se va desfășura în weekenduri, pe platforma Zoom, iar orarul meditațiilor va fi postat pe grupul proiectului la începutul lunii noiembrie 2020.

Pentru elevii dornici să își împărtășească cunoștințele, ca meditatori în cadrul proiectului, inițiatorii pun la dispoziție un scurt interviu pentru a-i cunoaște și a le prezenta mai multe detalii, precum și posibilitatea de a fi contactați pe adresa de email mihaidonisan9@yahoo.com sau pe Facebook: Donisan Mihai Gabriel și Andrei Debren.

· Social Hub

Elevul Mihai Donisan consideră că a deprinde noi cunoștințe reprezintă un proces strâns legat de dezvoltarea personală și autocunoaștere, astfel este necesar ca pe lângă partea de învățare, să existe un mediu de socializare și schimb de idei între elevi, profesori și persoane abilitate în domeniul dezvoltării personale. Împreună cu colegul său Andrei Debren, el a reușit să pună bazele unui Social Hub, prin care încearcă să aducă în cadrul proiectului traineri, studenți pasionați de psihologie și persoane importante din comunitate pentru a le prezenta tuturor celor doritori ce înseamnă cu adevărat să te cunoști pe tine însuți.

Tinerii câmpulungeni au un mesaj pentru beneficiarii proiectului: „Ne dorim ca acest proiect să fie unul de succes și să ajutăm cât mai mulți elevi în parcursul lor academic, dar în același timp să oferim posibilitatea formării unor noi relații de prietenie și să alcătuim împreună o frumoasă familie. Vă așteptăm să luați parte la acest proiect, fiecare dintre noi încercând astfel a înfrumuseța realitatea din jurul nostru și pe noi înșine!”.