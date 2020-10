Joi, 15 Octombrie 2020 (18:33:36)

O serie de lucrări mult așteptate și solicitate de către suceveni – refacerea treptelor și căilor de acces aferente acestora, din anumite zone ale municipiului Suceava, au demarat acum, în forță.

“De-a lungul timpului, am primit numeroase întrebări și reclamații cu privire la scările din oraș, de ce nu are loc reabilitarea acestora. Motivul a fost unul bine întemeiat, și anume cota indiviză, care face ca proprietatea acelor terenuri să se fie împărțită între municipalitate și locatarii din zonă. În final, am găsit o soluție juridică, prin care reabilităm toate scările care fac legăturile între blocuri și accesul la străzi. De asemenea, avem în vedere crearea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilități”, a spus viceprimarul Lucian Harșovschi.

Echipele care se ocupă de refacerea treptelor și aleilor sunt deja în teren, iar în prezent se lucrează pe str. Vasile Alecsandri, în cartierul Obcini, pe str. Stațiunii (Premier), dar și în cartierul George Enescu, zona pietonală (parcare Dorna).