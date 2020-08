Vineri, 7 August 2020 (14:33:00)

Profesorul de vioară Mihai Cotos, de la Școala de Arte ,,Ion Irimescu”, din cadrul Centrului Cultural Bucovina, a demarat un proiect prin care vrea să sprijine soliști vocali și instrumentiști care promovează cântecul tradițional românesc. Proiectul „Orchestra Mihai Cotos” își propune să caute și să ajute oameni talentați în interpretarea cântecului tradițional românesc, soliști din orice zonă folclorică, indiferent de vârstă, care din diverse motive nu au posibilitatea sau încrederea necesară de a porni la drum.

Provocarea constă în faptul că fiecare participant trebuie să înregistreze (video) o strofă dintr-o piesă populară de orice factură, reprezentativă pentru zona din care provine. Propunerea este adresată atât pentru soliști vocali, cât și pentru soliști instrumentiști. Clipurile video, alături de numele, vârsta și locul de proveniență al participanților vor trebui postate pe pagina de Facebook a profesorului Mihai Cotos, la materialul despre proiect, la comentarii.

„Stabilirea celor doi câștigători, de la cele două categorii, se va face onest, ținând cont și de aprecierile publicului, dar și de criteriile profesionale juste, precum talentul și valoarea.

Câștigătorii vor avea ocazia să înregistreze în cadrul proiectului <Orchestra Mihai Cotos>, gratuit, câte o melodie (creație proprie a mea sau folclor, la alegere). Costurile muzicienilor, costurile cu studioul de înregistrare și tot ce ține de logistică vor fi suportate de către organizatori. Prin acest gest, ne propunem să ajutăm și să ușurăm primii pași în acest domeniu al unor persoane care merită cu adevărat. Va conta și ținuta interpretului, de aceea vă îndemn să îmbrăcați straiele populare autentice. Îi îndemn pe toți participanții la seriozitate. Termenul limită al postării videoclipurilor va fi duminică, 16 august, ora 00.00”, a explicat profesorul Mihai Cotos.

Colaboratori

La proiectul „Orchestra Mihai Cotos” s-au alăturat videograful Cosmin Tomoiagă, care își va oferi serviciile, voluntar, în realizarea a două videoclipuri profesionale pentru cele două melodii, și textierul Mihai Pascar, care se va ocupa de textul piesei vocale, „astfel linia de producție a materialului fiind una completă”. „Le mulțumim celor doi pentru deschiderea și profesionalismul cu care ne vin în ajutor și așteptăm cât mai multe participări, cât mai mulți soliști vocali și instrumentiști, indiferent de vârstă, care își doresc mult să înregistreze o piesă, și nu au această posibilitate. Noi putem să-i ajutăm”, a completat profesorul Mihai Cotos.

Proiect de succes

Vă reamintim că Mihai Cotos, profesor de vioară la Școala de Arte ,,Ion Irimescu”, din cadrul Centrului Cultural Bucovina, absolvent al Conservatorului din Chișinău, a avut succes și în luna aprilie a acestui an cu un alt proiect, în care 19 instrumentiști din țară, dar și din străinătate, și-au unit talentul de la distanță și au înregistrat online piesa „Hora de după sărbători”. Melodia a fost înregistrată de fiecare în parte, cu telefonul mobil personal, apoi toate clipurile au fost montate într-unul singur.

„Munca noastră în aceste condiții reprezintă ceva nou și suntem nevoiți să ne adaptăm situației, pentru a putea continua să facem ceea ce iubim cu adevărat. E minunat când reușim să fim împreună, deși peste tot se vorbește despre distanțare. Nu este adevărat. Cu siguranță mulți dintre noi am simțit că suntem singuri și înainte și poate doar acum am revenit cu picioarele pe pământ. Totul depinde doar de noi. Le mulțumesc colegilor mei pentru sprijin și implicare! Împreună am reușit să ne dezmorțim degetele și să punem umărul la treabă”, ne-a povestit atunci Mihai Cotos.