Joi, 6 August 2020 (16:03:16)

Un bătrân în vârstă de 92 de ani este cercetat de polițiști după ce a încercat să-și recupereze o datorie prin violență. Din păcate, violenţa bătrânului s-a întors împotriva sa. El este acuzat că și-a lovit o vecină, care a reacționat la rândul ei și l-a ”altoit” pe nonagenar cu un par, provocându-i leziuni care au necesitat transportul la spital. Miercuri, în jurul orei 11.45, polițiștii de la Secția Rurală Ipotești au fost sesizați prin 112 cu privire la o agresiune petrecută în comuna Udești. Din cercetări a rezultat că în urmă cu aproximativ un an de zile, Vasile V., în vârstă de 92 de ani, din Udești, a împrumutat unei familii vecine suma de 300 de lei, pe care, în ciuda insistențelor sale, nu a mai primit-o înapoi. Pe 5 august a fost o nouă zi în care bărbatul în vârstă de 92 de ani s-a dus la domiciliul vecinilor pentru a le cere banii înapoi. Aici, a văzut-o pe Tudorina C. pe imașul de lângă locuință, s-a apropiat de ea și a lovit-o, rezultă din cercetările poliției. Femeia a reacționat și ea și l-a împins pe bătrân, care a căzut la sol. În timp ce era jos, bătrânul a încasat lovituri cu un par din lemn pe care femeia îl avea la ea, nonagenarul apărându-se cu brațul drept, a rezultat din cercetări. Loviturile asupra bătrânului au fost destul de puternice. Acesta sângera la nivelul brațului, astfel că la fața locului a fost chemată o ambulanță, care l-a preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații amănunțite. De cealaltă parte, femeia a declarat că nu are nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe și continuă cercetările. Practic, în cadrul dosarului penal sunt cercetați ambii, însă de regulă anchetele de acest gen continuă doar în baza unui certificat medico-legal care să ateste leziunile suferite.