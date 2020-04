Alina, medic rezident în Iași, stă la o distanță de câțiva metri de mașina soțului ei, care are portiera deschisă, iar pe bancheta din spate se află fetița ei, în vârstă de 3 ani și jumătate

Vineri, 3 Aprilie 2020 (18:43:06)

Am dat ieri peste o fotografie pe Facebook. Un prieten o distribuise. În fotografie apărea o doctoriță, medic SMURD de la Iași, care face parte din echipa de medici și asistente care a venit la Suceava să lucreze în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Fotografia e cât se poate de sugestivă și emoționantă în același timp: Alina, medic rezident în Iași, stă la o distanță de câțiva metri de mașina soțului ei, care are portiera deschisă, iar pe bancheta din spate se află fetița ei, în vârstă de 3 ani și jumătate.

Vineri după-amiază, pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a apărut o postare chiar despre Alina și despre fotografia de care v-am povestit.

“Ieri dimineață, însă, a trebuit să meargă să preia un caz de la Iași. Și-a sunat soțul, ca de obicei, să vadă dacă totul e bine acasă. Însă a avut parte de o surpriză! Soțul și fetița veniseră aproape de spital să o vadă pentru câteva momente. Emoția a fost copleșitoare…

- Îmi pare rău că nu pot să vă strâng în brațe, dar vă rog să aveți grijă de voi, vă iubesc mult!

- Mami, am venit să-ți spunem LA MULȚI ANI! Te așteptăm să vii repede acasă!

Cât a durat drumul de întoarcere spre Suceava, pe chipul Alinei au curs lacrimi. Lacrimi pe care numai o mamă care nu-și poate strânge copilul în brațe, în fiecare zi, le poate înțelege. Uitase și că în urmă cu două zile a fost ziua ei, dar acum a primit cel mai frumos cadou.

Alina, povestea ta ne-a impresionat enorm și-ți recunoaștem că lacrimile tale sunt și ale noastre!

Știm că lângă tine mai sunt și alți medici și asistente care au plecat la Suceava pentru a ajuta, lăsând acasă o parte din sufletul lor.

În fața voastră, a tuturor, ne înclinăm cu respect și VĂ MULȚUMIM DIN TOATĂ INIMA PENTRU TOT CEEA CE FACEȚI!”, se arată în postarea celor de la MAI.

“Pentru prima dată în viață mi-am făcut bagajul, dar am plecat singură...”

Alina este născută în județul Suceava, iar zilele trecute a împlinit 30 de ani. A postat un mesaj în care își exprima regretul că nu poate să fie acasă, alături de soțul și fetița ei: “Pentru prima dată în viața, nu pot să ajung acasă... pentru prima data în viață mi-am făcut bagajul, dar am plecat singură...

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că toate visurile mi s-au împlinit... Că am terminat medicina, că m-am căsătorit și am un copil extraordinar, că practic specialitatea pe care mi-am dorit-o atât de mult!

Îi mulțumesc că acasă este soțul meu care a lăsat în spate cariera lui ca să crească de la 3 luni fetița noastră... În spatele unui medic de urgență se află o familie puternică!!!”.

“Cea mică plângea si mă implora să îmi atingă mâna prin gard. Măcar mâna”

Un alt mesaj emoționant este al Irinei. Și ea cadru medical, asistentă la Spitalul Județean Suceava. Mamă a două fetițe.

“Azi am fost să îmi vad fetele la gard. Sunt la mama de 3 săptămâni. Cea mare m-a privit tristă, iar cea mică plângea şi mă implora să îmi atingă mâna prin gard. Măcar mâna.

Fac gărzi la spital si nu vreau să risc nimic. La mama nu se intră, nu se iese. Nu ştiu cât va fi așa. Săptămâni, luni când le voi vedea doar la gard. Plec cu inima frântă de fiecare dată, iar pe ele le las plângând.

Eu sunt norocoasă, dar am colegi care îşi văd copiii la balcon sau deloc.

Şi ei ar vrea să stea acasă cu familia, dar nu pot...”