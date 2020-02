Joi, 6 Februarie 2020 (14:17:52)

Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc s-au calificat la etapa regională a „Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză”. Elev caporal Matei Mihalache, elev fruntaș Teodora Cozma și elev fruntaș Bianca Ștefania Varvara au reușit să își pună în valoare competențele de argumentare și dezbatere în limba engleză, în cadrul fazei județene a competiției.

La acest concurs au avut posibilitatea să participe elevi cu vârste cuprinse între 16-20 de ani, iar tema a fost „Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until is faced”.

"Elevii ștefăniști au susținut timp de 5 minute un discurs argumentativ, iar juriul a evaluat modul de exprimare și prezentare, inflexiunea vocii, mișcarea corpului, subiectul ales, raționamentul și argumentele folosite. O componentă esențială a discursului este reprezentată de vocabularul vorbitorului și cuvintele alese pentru a capta și susține atenția publicului. Subiectele alese de elevii militari au fost dintre cele mai diverse. Teodora a argumentat faptul că pentru ea eșecul reprezintă o oportunitate de care nu se teme. Bianca a susținut că femeile s-au născut pentru a avea succes, iar Matei le-a demonstrat celorlalți elevi că a reușit să treacă peste frica de a vorbi în public. La finalul competiției, elevii au răspuns întrebărilor adresate atât de public, cât și de juriu cu argumente relevante", au precizat reprezentanţii instituţiei.