Miercuri, 18 Decembrie 2019 (14:39:50)

O familie cu 7 copii minori din satul Basarabi, comuna Preutești, are nevoie de ajutor. 9 persoane trăiesc doar din alocația copiilor și împart o singură cameră. Cel mai mic copil are doar un an. Tatăl copiilor, Toma Gabriel, lucrează cu ziua prin sat. În ajutorul acestei familii cu șapte copii din Preutești a fost demarată o Campanie umanitară iniţiată de Mugurel Duceag, director departament securitate la Ekipa - Pază şi Protecţie Fălticeni, care, împreună cu alţi oameni generoşi, a identificat această familie şi vrea să o ajute, în prag de sărbători. Pentru a ajuta această familie, care are nevoie de haine, alimente, încălțăminte etc., puteţi lua legătura cu iniţiatorul campaniei umanitare, Mugurel Duceag, la telefon 0740 517 410, sau puteți merge direct acasă la familia Toma din satul Basarabi, comuna Preutești.