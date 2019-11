Miercuri, 13 Noiembrie 2019 (11:04:22)

Vineri, 15 noiembrie, de la ora 19.00, în Auditoriumul ”Joseph Schmidt” al Universității din Suceava, va avea loc un recital de pian al artistei Francisca Lorelei Ráncz.

În program: J. S. Bach - Preludiu & Fuga în do WTK I; L. van Beethoven - Sonata Op.57 No.23 în fa "Appassionata"; C. Debussy - Preludiu din suita Pour le piano; C. Debussy - Jardins sous la pluie; S. Rachmaninov - Moment muzical No.4 in mi.

Prețul unui bilet este de 10 lei, iar accesul pentru studenți, elevi și pensionari este gratuit, pe bază de invitație care se poate procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina).

Biletele se pot achiziționa și on-line de pe http://www.ccs-sv.ro.