Miercuri, 13 Noiembrie 2019 (16:23:49)

„Seara de Poezie”, ediția a IV-a, de vineri, 15 noiembrie, îi are ca invitați pe poeta Carmen Veronica Steiciuc și poetul Luca Ștefan Ouatu, care vor citi din creația lor și vor purta un dialog cu cei prezenți.

Evenimentul este organizat de Casa de Poezie Light of ink și Cenaclul literar Zidul de Hârtie, fiind găzduit de Casa B+B (Strada Mihai Eminescu, Nr. 18 B), de la ora 18.30.

Moderatori – prof. Gheorghe Cîrstian, Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava, și Florin Dan Prodan.

Carmen Veronica Steiciuc (n. 1968) este poetă, prozatoare și publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România. Este director general al Teatrului Municipal “Matei Vişniec” din Suceava. A fost preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi director al revistei “Bucovina literară”. Organizatoare a peste 400 de evenimente teatrale, turnee, festivaluri naţionale şi internaţionale de literatură şi teatru. Are şapte volume de poezie publicate şi este redactor de carte pentru alte 16 apariţii editoriale. Este prezentă în antologii din România, Franţa, Italia, Olanda, Irak, Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia. Are peste 50 de distincţii şi premii la concursuri de poezie, între care trei din partea International Society of Poetry din Washington D.C., SUA. Este rezident literar în Franţa, la Villa scriitoarei Marguerite Yourcenar în Saint-Jans-Cappel în 2009 şi la Château de La Napoule pe Coasta de Azur în 2014. Poet mantelat în cadrul Asociaţiei Poesia Attiva – UNICORNO, Torino - Italia, din 2005. Ultimul volum de poezii este “iahtul cu prieteni imaginari” (Editura Tracus Arte, 2019).

Luca Ștefan Ouatu (n. 2000) este student în anul I la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. A absolvit Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași. În anii de liceu, a primit premii importante la concursuri pentru tineri poeți (LicArt etc.). A debutat publicistic în revista „Steaua”, a publicat un grupaj de poeme în “Poesis international”, a apărut cu poeme în reviste literare și antologii. Urmează să-i apară foarte curând volumul de debut “cinematic” (Editura OMG).