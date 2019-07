Marţi, 9 Iulie 2019 (11:06:06)

Un bărbat în vârstă de 35 de ani va fi cercetat penal pentru o serie întreagă de infracţiuni, după ce a ieşit în trafic cu un motociclu, deşi nu are permis de conducere şi se afla în stare avansată de ebrietate, iar vehiculul nu este înmatriculat. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, în jurul orei 12, un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Stulpicani, fără permis de conducere pentru nici un fel de categorie de autovehicule, a ieşit în trafic cu un motociclu marca First Bike, neînmatriculat, pe DC 34, în interiorul localităţii Gemenea, comuna Stulpicani. Din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum în pantă şi uşoară curbă la dreapta, pe fondul conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice şi a lipsei de experienţă în conducere, bărbatul a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, părăsind partea carosabilă prin partea stângă, după care s-a răsturnat în şanţul din partea stângă a drumului.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului moto.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de: „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanțe”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „conducerea unui autovehicul neînmatriculat” şi „vătămare corporală din culpă”.