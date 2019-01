Două societăţi comerciale, amendate pentru că transportau o cantitate de lemn mai mare decât cea declarată în acte

Joi, 31 Ianuarie 2019 (12:58:31)

Două societăţi comerciale au fost amendate pentru că transportau o cantitate de lemn mai mare decât cea declarată în actePotrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 17.50, o patrulă din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a oprit pentru control pe DN 2E din comuna Cornu Luncii, autotrenul cu semiremorcă condus de un bărbat de 35 de ani din comuna Sadova, care transporta material lemnos.Întrucât existau suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea din avizul de însoțire prezentat de conducătorul auto, polițiștii au solicitat sprijinul Gărzii Forestiere Suceava, care, în urma inventarierii, au constatat faptul că, bărbatul transporta 46,19 m.c. cherestea de esență rășinoase, cu un plus de 5,00 m.c. față de cea din documente.Societatea comercială din comuna Sadova, emitentă a avizului de însoțire a materialului lemnos, a fost sancționată contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar cantitatea de cherestea identificată în plus, în valoare de 3.340 lei, a fost confiscată valoric.Tot marţi, la ora 19.00, o patrulă din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a oprit pentru control pe DN 2E, din comuna Cornu Luncii, autotrenul cu semiremorcă condus de un bărbat de 36 de ani, din comuna Frumosu, care transporta material lemnos.Întrucât existau suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea din avizul de însoțire prezentat de conducătorul auto, polițiștii au solicitat sprijinul Gărzii Forestiere Suceava, care, în urma inventarierii, au constatat faptul că, bărbatul transporta 41,06 m.c. cherestea de esență rășinoase, cu un plus de 4,30 m.c. față de cea din documente.

