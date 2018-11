Bianca Varvara și Vlad Stratilă, Miss și Mister Boboc al ”Balului de Poveste”, de la Colegiul Militar

Vineri, 9 Noiembrie 2018 (11:24:06)

Săptămâna trecută, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc a organizat Balul Bobocilor militari, zece perechi de adolescenți, proaspăt intrați pe băncile colegiului, înscriindu-se în concursul de Miss și Mister. Tema balului a fost inspirată din poveștile copilăriei, participanții interpretând scenete de teatru din: „Frumoasa din pădurea adormită”, „Alba ca zăpada”, ”Rapunzel”, ”Aladin”, „Frumoasa și Bestia”, ”Harry Potter”, „Robin Hood”. La Balul Bobocilor de la colegiul câmpulungean au fost invitați artistul de stand-up comedy Gabriel Gherghe, magicianul Mirel Ichim și cântărețul Sonny Flame.Organizatorii, elevi de clasa a XII-a, au încercat să îi pună în dificultate pe participanți, prin diferite probe. Bianca Varvara și Vlad Stratilă au fost câștigătorii titlului de Miss și Mister. Cei doi ștefăniști au interpretat o secvență din „Laboratorul lui Dexter” și au impresionat juriul cu prestația de la proba de talent și foto mimă. Pentru Mister Boboc, Vlad Strătilă, evenimentul a fost o experiență de neuitat pentru care apreciază susținerea permanentă a organizatorilor. Bianca, deținătoarea titlului de Miss Boboc, a afirmat că pentru ea, balul bobocilor nu a fost doar o experiență, ci un întreg val de sentimente și trăiri: a plâns, a râs și a pus suflet în fiecare repetiție de dinaintea spectacolului.Tinerii organizatori din acest an au avut misiunea de a-i instrui pe cei 20 de participanți, care au demonstrat pe parcursul probelor seriozitatea cu care au tratat acest concurs. Eleva plutonier major Marilena Zuzeac a mărturisit că: „Balul de Poveste m-a marcat într-un mod plăcut. A fost vorba de ore întregi de repetiții și multă muncă pentru a realiza decorul de poveste. Fiecare acțiune întreprinsă a fost atent calculată și supravegheată, micile detalii pe care nu le-am omis au făcut diferența dintre un bal obișnuit și unul de poveste. Dincolo de partea organizatorică a evenimentului, atmosfera din seara balului m-a surprins plăcut. Să văd o sală întreagă de spectatori care se amuză la fiecare scenetă a participanților și se distrează la spectacolele artiștilor invitați m-a făcut să mă emoționez. Am primit feedback-uri pozitive din partea cadrelor didactice, părinților și a invitaților și pot spune că am fost privilegiată să fac parte din al Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare”.

