Salonul Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, ediția a XV-a

Marţi, 24 Iulie 2018 (11:03:37)

Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina organizează a XV-a ediţie a Salonului Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, sub înaltele patronaje ale FIAP şi AAFR. Salonul are ca tematică în acest an secţiunile „open” şi „nature”. Participarea este liberă și sunt invitați să participe artiști fotografi profesioniști și amatori din țară, precum și din afara granițelor. La fiecare secţiune, participanţii se pot înscrie cu maximum 4 lucrări. Data limită de trimitere a lucrărilor este 15.10.2018, în format electronic, pe adresa de e-mail competition@muzeulbucovinei.ro. Mai multe detalii, precum și metodologia de înscriere la salon le veți găsi pe web site-ul Muzeului Bucovinei: https://muzeulbucovinei.ro/bucovina-mileniul-iii-international-salon-of-photographic-art-15th-edition-2018/. Juriul internațional are următoarea componentă: Csaba Balasi, preşedinte al juriului, M.FIAP, E. FIAP/g FIAP Liaisson officer, România; Herbert Gmeiner, M.FIAP, HonEFIAP, Austria; Virgilio Bardossi, M.FIAP, EFIAP/p, Italia; Petru Gemănaru, A.FIAP, România; Victor Rusu, AAFR, Artist Fotograf, România. Vernisajul va avea loc la Muzeul Bucovinei. Perioada de expunere a lucrărilor va fi decembrie 2018 – ianuarie 2019. Anul trecut, participarea la Salonul Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III” a fost numeroasă. Au fost înscriși în competiţie 433 de artişti fotografi din 47 de ţări. Graficianul Ovidiu Ambrozie Bortă – BOA (Muzeul Bucovinei) este directorul Salonului Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina - Mileniul III”.

