Alegerile pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava a PMP vor avea loc în data de 10 martie 2018. Decizia a fost luată în ultima şedinţă a Consiliului Executiv Judeţean a PMP Suceava, care a avut loc în prezenţa deputatului Eugen Tomac, preşedinte interimar al filialei judeţene şi preşedinte executiv la nivel naţional. Acesta a precizat că pe lângă data alegerilor în cadrul organizaţiei judeţene, în cadrul şedinţei s-a stabilit şi comisia de organizare şi desfăşurare a alegerilor, din care fac parte membri de partid care au anunţat că nu vor candida.

„A fost o şedinţă în care s-au discutat aspecte ce ţin de activitatea organizaţiei, iar majoritatea colegilor şi-au prezentat punctele de vedere pe care le au. Consider că Organizaţia Judeţeană PMP Suceava are suficiente resurse pentru a depăşi momentul frecvent întâlnit în politică, când se discută mult mai deschis anumite chestiuni ce ţin de evoluţia filialei”, a precizat Tomac. El a spus că este încrezător cu privire la faptul că Organizaţia Judeţeană PMP Suceava are suficientă maturitate pentru a se consolida şi a deveni mai puternică după aceste alegeri. „Sunt convins că alegerile vor reflecta o voinţă a majorităţii membrilor. Eu unul sunt încrezător că organizaţia are suficientă maturitate pentru a se consolida, aşa cum şi-au propus colegii mei”, a precizat preşedintele interimar al PMP Suceava.

Candidaturile pentru preşedinţia şi pentru celelalte funcţii din conducerea judeţeană a PMP Suceava se vor putea depune până cu zece zile înainte de data de 10 martie 2018.

Contactat telefonic, liderul Organizaţiei Municipale Suceava a PMP, Marian Andronache, a declarat că va candida pentru funcţia de preşedinte al filialei judeţene. Viceprimarul Sucevei Marian Andronache şi-a anunţat în mod oficial candidatura pentru preşedinţia PMP Suceava la începutul lunii decembrie 2017. Andronache declara la vremea respectivă că a luat această decizie după o serie de evenimente care au avut loc în cadrul filialei, care din punctul său de vedere nu au făcut cinste şi onoare acestui partid. Andronache afirma că aceste evenimente au ameninţat atât unitatea Organizaţiei Municipale Suceava, cât şi a altor filiale locale din judeţ.

Fostul lider judeţean al PMP Suceava, Corneliu Popovici, nu a putut fi contactat în cursul zilei de vineri pentru a preciza dacă intenţionează să candideze pentru preşedinţia organizaţiei.