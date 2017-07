Tabăra „Bucovina reflectată în artele vizuale contemporane”, în plină desfășurare

Miercuri, 5 Iulie 2017 (11:07:20)

La Marginea, pe valea pârâului Șoarecu, se află în desfășurare, din prima zi a acestei săptămâni, cea de-a IV-a ediție a Taberei „Bucovina reflectată în artele vizuale contemporane”, organizată, sub egida Consiliului Județean Suceava, de Centrul Cultural „Bucovina”, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale - prin Atelierul de artă contemporană. La ediția din acest an, care are ca temă de studiu arta naivă, participă Dragoș Olaș (Vama), Florin și Oana Bejinari, Nucu Nistor (Rădăuți), Gabriel Todică (Fălticeni), Bolek Maierik (Pleșa), Simion Iuga (Comănești), Nicolae Zepciuc, Mihai Căldăruș și Toader Ignătescu (Suceava).Tabăra, concepută ca un workshop săptămânal, are asistență artistică de specialitate asigurată de o echipă din care fac parte Victor T. Rusu, Eutasia Rusu, Mihai Pânzaru PIM, Tiberiu Cosovan, Liviu Rotariu și Konstantin Ungureanu BOX.Prin participarea unor artiști, dar și prin cea a unor membri din echipa care asigură asistența de specialitate, tabăra de pe valea pârâului Șoarecu va face o joncțiune cu cea de pe malul pârâului Bucovăț, din Poiana Dacilor, de la Păltinoasa, care se va desfășura în intervalul 8 - 16 iulie, tabără la care participă meșteri populari dar și câțiva reprezentanți ai artei naive din România, pictorii Ioan Măric, Calistrat Robu și Maria Lupu.

