Faza națională a Concursului „Ecotrophelia”, găzduită de Universitatea Suceava

Vineri, 30 Iunie 2017 (14:19:41)

Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează faza naţională a concursului de inovare în domeniul produselor alimentare „Ecotrophelia”. Cea de-a VI-a ediție a competiției se va desfășura în perioada 2-4 iulie 2017 și se adresează studenților, aceștia fiind provocați să creeze produse alimentare inovative pentru consumul uman. Deschiderea oficială a concursului va avea loc pe 3 iulie 2017, începând cu ora 9.00, în aula din corpul E al USV. Pentru ediția din acest an s-au înscris 15 echipe de la următoarele universități: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea din Oradea, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara. Juriul concursului va fi format din specialişti din industria alimentară agreaţi de ASIAR. De altfel, „Ecotrophelia” se desfășoară sub egida egida Asociaţiei Specialiştilor de Industrie Alimentară din România (ASIAR). Marii câştigători ai competiţiei naţionale vor reprezenta România la faza internaţională, care va avea loc în perioada 21-22 noiembrie 2017, la Londra, în Marea Britanie.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Faza națională a Concursului „Ecotrophelia”, găzduită de Universitatea Suceava