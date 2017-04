Vineri, 14 Aprilie 2017 (11:02:09)

Procesul în care este judecat Constantin Nistor, alias „Copilu”, de 47 de ani, din Vicovu de Sus, a ajuns la final. Curtea de Apel Suceava a majorat substanţial pedeapsa aplicată lui „Copilu” comparativ cu cea dictată de Judecătoria Rădăuţi. Mai exact, Nistor are de executat 6 ani şi 7 luni de închisoare, faţă de 3 ani şi 2 luni, cât primise în primă instanţă.

În plus, „Copilu” a fost obligat să achite daune morale şi materiale în sumă totală de 55.000 de euro, plus 54.772 de lei către Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi.

Accidentul pentru care a fost condamnat „Copilu” s-a înregistrat în noaptea de 11 spre 12 iulie 2016, în zona „Caraula”, din localitatea Straja.

„S-a stabilit că locul producerii accidentului este situat pe DJ 209 D, pe raza comunei Straja, în apropierea limitei cu comuna Brodina, mai exact în zona „Caraula”, accidentul având loc într-o curbă la dreapta pe sensul de deplasare Brodina –Straja, autoturismul marca Audi A8 fiind găsit răsturnat pe cupolă pe partea stânga a sensului de deplasare Brodina-Straja, pe partea carosabilă, aproximativ perpendicular pe DJ 209 D, prezentând mai multe avarii, în special în partea din stânga faţă. Autoturismul marca Dacia Super Nova a fost identificat pe partea dreaptă a direcţiei de deplasare Straja-Brodina, direcţia sa de deplasare, în afara părţii carosabile, în şanţ, prezentând avarii la toate elementele de caroserie, fiind distrus în totalitate, la faţa locului nefiind identificate urme de frânare, ceea ce duce la concluzia că autoturismul marca Audi A8, circulând cu viteză excesivă, a tăiat curba, pătrunzând pe contrasens”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi.

Ca urmare a vitezei excesive, „Copilu” nu a mai putut controla autovehiculul marca Audi A8, iar în urma impactului a rezultat moartea lui Traian Olecsiuc, de 45 de ani, din Ulma, şoferul de pe Dacia SuperNova.

„Copilu” a fugit de la locul faptei, iar mai apoi s-a predat la poliţie

Autoturismul marca Audi A8 care era condus de „Copilu” figura ca înmatriculat în Marea Britanie, numai că i s-au montat plăcuţe cu numere de înmatriculare irlandeze, aceasta fiind o practică generalizată în zona Vicov prin care cei care transportă ţigări de contrabandă fac tot posibilul să fie găsiţi cât mai greu sau chiar deloc de poliţişti.

Imediat după ce a comis accidentul mortal, Constantin Nistor a fugit de la locul faptei, dar după aproximativ două ore s-a prezentat singur la Poliţia din Vicovu de Sus şi s-a predat.

În timp ce „Copilu” era fugar, la locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de poliţie şi au început cercetările.

„Lângă autoturismul marca Audi A8, pe partea carosabilă au fost identificate mai multe pachete şi cartuşe de ţigarete, marca „Marble”, fără timbru fiscal, de provenienţă extracomunitară. Procedându-se la verificarea interiorului autoturismului marca Audi A8, pe scaunul stânga-faţă a fost identificat un colet ce conţinea pachete de ţigarete, marca „Marble”, fără timbru fiscal, de provenienţă extracomunitară. De asemenea, în portbagajul autoturismului marca Audi A8 au fost identificate un număr de 5 (cinci) colete care conţineau pachete de ţigarete, marca „Marble”, fără timbru fiscal, de provenienţă extracomunitară. În partea nordică, în zona împădurită au fost identificate 3 (trei) colete care conţineau pachete de ţigarete, marca „Marble”, fără timbru fiscal, de provenienţă extracomunitară. S-a procedat la inventarierea cantităţii totale a pachetelor de ţigarete găsite la faţa locului, fiind identificate un număr total de 4.845 pachete ţigarete marca „Marble”, fără timbru fiscal, de provenienţă extracomunitară, care din modul în care erau dispuse rezultă că au fost transportate de către conducătorul autoturismului marca Audi A8 şi se aflau în interiorul acestuia în momentul producerii accidentului”, se arată în acelaşi rechizitoriu al procurorilor rădăuţeni.

„Copilu”, trimis în judecată în decembrie 2015 într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de lei

Constantin Nistor este deja trimis în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava alături de alte nume sonore, atât de pe plan judeţean, cât şi de la nivel naţional. Actul de sesizare al instanţei, respectiv Tribunalul Suceava, s-a produs în decembrie 2015 pentru fapte comise în 2010.

Este vorba de nn dosar „mamut”, de peste 1.600 de file, în care procurorii au adunat un probatoriu care cuprinde peste 60 de acte materiale – fapte. Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor, cu un prejudiciu de peste 6 milioane de lei (60 de miliarde de lei vechi).

Conform anchetei procurorilor, liderul grupării era Paul Iova, zis „Ion Petrişor”, cunoscut în perioada activităţii infracţionale (2010) pentru că organiza la nivel naţional concursul „Miss Piranda”, fiind un personaj extrem de influent în această lume în care se învârt mulţi bani. Tot în acest dosar va fi judecată şi Roxana Dana Rotar, cântăreaţă de manele, cunoscută drept „Prinţesa Ardealului”.

Pe lista inculpaţilor se mai regăsesc George Tărâţă, din Vicovu de Jos, zis „Cuşu”, dar şi Mihai Vicovanu, din Fălticeni.