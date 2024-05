Ediția a IX-a

Unul din cele mai populare evenimente sportive pentru amatori, Crosul Sucevei, a revenit în centrul municipiului, într-o ediție de primăvară, duminică, 26 mai.

Vremea bună, ba chiar puțin caniculară, a făcut ca numărul participanților să fie foarte mare, la toate categoriile, peste 1.000 de persoane implicându-se în evenimentul sportiv organizat de Asociația Club Sportiv Academia de Sport, cu sprijinul Primăriei Suceava și a Consiliului Local. De altfel, la cortul de pe esplanadă, unde s-au făcut înscrieri, a fost aglomerație atât înainte de eveniment cât și în timpul acestuia, pentru că au apărut doritori chiar și după începerea probelor.

Nerăbdători să alerge, copiii au fost primii care s-au așezat la linia de start, prima probă desfășurată fiind pentru categoria părinte și copil, cu vârsta sub 8 ani, pe o distanță de 600 de metri, pe strada Nicolae Bălcescu, până la sensul giratoriu de la Cinema Modern și înapoi.

Traseul competiției pentru toate categoriile de vârstă a pornit din Piața 22 Decembrie (Esplanada Casei de Cultură a Municipiului Suceava), fiind pregătite două linii de start/final, pentru trasee diferite.

Pentru categoriile de vârstă până la 10 ani, traseul scurt a fost: Piața 22 Decembrie - Restaurant Burger-Time, Prefectura Suceava (întoarcere buclă), Biserica Catolică, Muzeul Național al Bucovinei, Banca ING, sosire în Piața 22 Decembrie.

Pentru categoriile 11- 55+ ani, traseul a fost: Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazul/Aleea Anastasie Crimca, Policlinică, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu.

Toate traseele au fost semnalizate prin benzi de delimitare (garduri, balize de semnalizare amplasate la intersecțiile cu diverse străzi adiacente) și supravegheate de comisari (arbitri) de cursă, amplasați în diferite puncte.

Implicat în organizarea evenimentului, viceprimarul Lucian Harșovschi și-a exprimat bucuria de a vedea cum Crosul Sucevei crește de la an la an.

”Suntem la ediția a 9-a, evenimentul este organizat pe 10 categorii de participanți și ne așteptăm să depășească 1.000 de înscrieri. Suceava are nevoie de mișcare – un leu investit în sport înseamnă cel puțin tot atâtea economii la bugetul de asigurări de sănătate. Sperăm să organizăm o ediție în mai și una în septembrie, în fiecare an, pentru acest eveniment care a debutat în 2015 la inițiativa deputatului Ioan Bălan. Ne bucurăm că prinde tot mai mult de la an la an și adună atât tineri cât și oameni mai în vârstă”, a declarat Lucian Harșovschi.

Inițiatorul acestei acțiuni care stimulează mișcarea și practicarea sportului în rândul populației, deputatul Ioan Bălan a remarcat că multitudinea de participanți arată nevoia organizării de evenimente de sport pentru suceveni:

”De la prima ediție a avut un real succes, iar dacă continuă cu două ediții pe an nu pot decât să mă bucur”.

Prezent la eveniment în ținută sportivă, cu tricoul inscripționat cu nr. 10 și ”Lungu”, primarul Sucevei, Ion Lungu, a ținut să precizeze că sportul a fost sprijinit puternic de municipalitate în toți cei 20 de ani de când este primar, fiind acordate finanțări de aproape 2 milioane de euro anual pentru toate ramurile sportive. Pentru organizarea Crosului Sucevei s-au alocat 100.000 lei, premiile acordate constând în tricouri, rucsacuri, medalii, cupe, diplome și agende personalizate.

”Primăria Suceava investește puternic în sport, iar Crosul Sucevei este un proiect reușit, care va avea două ediții, pentru că atât copiii cât și seniorii vor să alerge”, a precizat Ion Lungu, care a menționat că în septembrie se va ocupa tot el de organizarea Crosului Sucevei, ediția a X-a.

La această ediție, de primăvară, invitata specială a fost Daniela Costian, care la Jocurile Olimpice de la Barcelona, din 1992, a câștigat bronzul la aruncarea discului, iar cel mai vârstnic participant înscris la alergare are 86 de ani.

Câștigătorii Crosului Sucevei

Primele locuri, la fiecare categorie de vârstă, la a IX-a ediție a Crosului Sucevei, au fost ocupate de următorii competitori:

Categoria Părinte+copil

1. Preluca Ionuț și Iustin

2. Băițan Vasile

3. Bumbu Felix și Efrem

3. Pintilie Radu și Delia

Categoria 8-10 ani Feminin

1. Savin Maria

2. Marocico Mariana

3. Robaniuc Ana-Maria

Categoria 8-10 ani Masculin

1. Bahnean Darius

2. Rotariu Matei

3. Reiner Robert

Categoria 11-14 ani Feminin

1. Marocico Georgiana

2. Bahnean Gabriela

3. Mandici Claudia

Categoria 11-14 ani Masculin

1. Ignatescu Marian

2. Morari Ștefan

3. Georgescu Sebastian

Categoria 15-17 ani Feminin

1. Vasilovici Adelina

2. Avasiloaie Cornelia

3. Ionel Diana

Categoria 15-17 ani Masculin

1. Iordache Mario

2. Hiliuta Alexandru

3. Strelciuc Mateo

Categoria 18-21 ani Feminin

1. Pascal Diana

2. Săcrieru Estera - Alessia

3. Găitan Maria

Categoria 18-21 ani Masculin

1. Tărnăuceanu Mario

2. Crăciun Cosmin

3. Mitul Dumitru

Categoria 22-29 ani Feminin

1. Cega Paula

2. -

3. Vancea Andreea

Categoria 22-29 ani Masculin

1. Șerban Alin

2. Moisei Dziuba

3. Pentelescu Daniel

Categoria 30 - 35 ani Feminin

1. Macsim Andreea

Categoria 30-35 ani Masculin

1. Cimpan Ștefan

2. Mirăuți Corneliu

3. Stoleri George

Categoria 36-40 ani Feminin

1. Lozniceru Paula

Categoria 36-40 ani Masculin

1. Zelesneac Augustin

2. Ciolpan Petru

3. Duman Ion

Categoria 41-50 ani Feminin

1. Dascălu Mihaela

2. Cuciurean Anca

3. Rusti Oxana

Categoria 41-50 ani Masculin

1. Sambotecan Emanuel

2. Ungureanu Lucian

3. Albu Andrei

Categoria 50+ ani Feminin

1. Anton Lenuța

Categoria 50+ ani Masculin

1. Vacariu Ovidiu

2. Dascălu Costinel

3. Oniceanu Sorin