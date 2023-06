La nivel înalt

Trei avocați suceveni au făcut parte din echipa națională a României care, în perioada 6-11 iunie, a participa la Saint Tropez, în Franța, la Turneul Mondial de Fotbal al Avocaților și Notarilor – Nations Cup. Este vorba de Ioan Bulboacă, Sebastian Sofroni și Vlad Grosu, care au fost antrenați de Marian Pîcleșan, avocat din Baroul București, fost fotbalist profesionist, cu peste 200 de meciuri în divizia A, iar antrenor secund este Andrei Nicolescu (acționar la FC Dinamo București).

”Echipa noastră participă la categoria Master, cea mai grea. Noi am fost în grupă cu Japonia, Panama și Turcia, dar din păcate am suferit înfrângeri pe linie. Ne-am revanșat ulterior și am obținut două victorii, cu Bangladesh și China, și am reușit să ne clasăm pe locul 17, în condițiile în care au fost înscrise la competiție echipe din 60 de țări, la toate categoriile existente. În echipa României au fost și avocați din barourile București, Brașov, Constanța, Argeș și Buzău. Cei mai muți dintre băieți au fost jucători profesioniști de fotbal”, au spus cei trei avocați suceveni care s-au aflat pentru prima oară la o competiție de acest nivel.