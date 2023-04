Minifotbal

Pe data de 11 aprilie va debuta ediţia a XVIII-a a Campionatului Judeţean de old-boys. Competiţia se adresează practicanţilor de minifotbal nelegitimaţi, cu vârsta minimă de 35 de ani, care sunt îndrăgostiţi de mişcare în aer liber şi dornici să socializeze.

Pe tabloul de concurs al competiției care se va desfășura la Civica Sport Center se vor afla un număr de 15 formații, cu una în plus față de ediția precedentă: Apa Design, Artra Autobest HQ, AWS Team, Barbershop by Niță Marian, Concordia, Darex Nissan, Eco Optic, Fides Team, Intermontana, Young Old Boys, REI Team, Revine, Ripac Hugo, Steelcorp şi Vivendi.

Campionatul judeţean de old-boys beneficiază de sprijinul firmelor Avastar și Bergenbier, precum și al Asociaţiei Judeţene de Fotbal şi al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret.

Precedentele șaptesprezece ediţii ale Campionatului judeţean de minifotbal pentru old-boys au revenit formaţiilor Centru Vechi (patru titluri), Inter Conti (patru titluri), Vivendi (patru titluri), Revine (trei titluri), Crama cu Ştaif și Las Vegas.

Iată cum se prezintă programul primei etape:

Marți, 11 aprilie, ora 18.00: AWS Team – REI Team

Marți, 11 aprilie, ora 19.00: Darex Nissan – Revine

Miercuri, 12 aprilie, ora 18.00: Artra – Intermontana

Miercuri, 12 aprilie, ora 19.00: Vivendi – Fides Team

Joi, 13 aprilie, ora 18.00: Steelcorp – Young Old Boys

Joi, 13 aprilie, ora 19.00: Ripac Hugo – EcoOptic

Joi, 13 aprilie, ora 20:00 Concordia – Barbershop by Niță Marian

Apa Design stă în runda întâi.