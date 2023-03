Minifotbal

a României pentru Turneul Internațional Eurocup Socca de la Chișinău, care se va desfășura în intervalul 29 martie – 3 aprilie. Primele trei clasate la competiția din Republica Moldova se vor califica la Campionatul Mondial de minifotbal, ce va fi găzduit de Arabia Saudită, în luna noiembrie. 14 reprezentative vor participa la turneul de la Chișinău, România fiind repartizată în grupă cu Spania, Albania și Luxemburg.

În vârstă de 30 de ani, Bogdan Botezatu a jucat fotbal în tinerețe la Rapid CFR Suceava, Știința Miroslava și Bucovina Pojorâta în eșaloanele valorice doi și trei din țara noastră, având și o experiență la o formație de liga a III-a din Turcia. În prezent, Bogdan este profesor de sport la școala gimnazială din Rediu, o localitate de lângă Iași, manager al școlii de fotbal „Magic Boys” din ultima capitală a Moldovei, un jucător apreciat de minifotbal și proaspăt tătic.

„Am renunțat poate prea repede la fotbal, însă am trăit câteva experiențe neplăcute din punct de vedere financiar la echipele pentru care am evoluat, așa că am decis să îmi văd de studii și să urmez alt drum. La minifotbal am avut parte de momente de satisfacție, sunt multiplu câștigător al Ligii Magice Iași, iar anul am trecut am reușit să cuceresc Supercupa României, împreună cu echipa Las Vegas. Am jucat bine în ultimii doi ani, iar această convocare la echipa națională nu poate decât să mă bucure. Sper să facem un turneu bun la Chișinău și să reușim să ne calificăm la turneul final al Campionatului Mondial”, a declarat Bogdan Botezatu.