Mijlocașul ofensiv Cătălin Golofca n-a rămas mult timp fără echipă după despărțirea de formația Sepsi Sfântu Gheorghe, care s-a produs în urmă cu 10 zile. Aflat în vacanță, acasă, la Suceava, fotbalistul în vârstă de 32 de ani a anunțat că a semnat la începutul acestei săptămâni un contract pe o durată de două sezoane și jumătate cu FC Botoșani, echipă în tricoul căreia debuta în Liga I în luna august a anului 2016, într-un meci cu FC Voluntari.

„Înțelegerea mea cu Sepsi expira în vara lui 2023. M-am simțit foarte bine la Sfântu Gheorghe, clubul este condus de oameni de calitate, însă începusem să joc din ce în ce mai puțin de la venirea antrenorului Cristiano Bergodi. Așa că am decis să plec, pentru că am ajuns la o anumită vârstă și vreau să mă bucur de fotbal atât timp cât o să mai pot să joc la un nivel ridicat. Am avut și alte oferte din Liga I, însă am ales să mă reîntorc la FC Botoșani. Aici am avut tot timpul evoluții bune și am fost apreciat de public și de oamenii din club și, în plus, sunt foarte aproape de casă”, a declarat Cătălin Golofca.

FC Botoșani va începe pregătirile de iarnă pe data de 4 ianuarie. Formația antrenată de Flavius Stoican va efectua cantonamentul de iarnă în Antalya, urmând ca în primul meci de campionat din 2023 să evolueze pe teren propriu, împotriva Universității Craiova, pe 21 ianuarie.

Cătălin Golofca a început fotbalul la Cetatea Suceava, evoluând ulterior pentru Rapid CFR Suceava, FC Botoșani, FCSB, CFR Cluj, unde s-a încoronat campion al României la finalul sezonului 2019-2020, și Sepsi Sfântu Gheorghe, cu care a cucerit Cupa și Supercupa României în anul 2022.