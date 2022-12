Campionatul National de Qwan Ki Do

Arte marţiale

Sâmbătă, 3 decembrie, la Comănești, s-a desfăşurat ediţia a II-a a Cupei „Moş Crăciun” la arte marţiale destinată copiilor cu vârste între 7 și 13 ani. De la Clubul Kim Long Dao Fălticeni au participat15 copii care au dorit să își etaleze talentul în mânuirea armelor tradiţionale. Jumătate dintre ei au fost la prima participare într-o competiţie naţională, dar pregătirea foarte bună alături de instructorul Marius Maxima făcut ca jumătate dintre ei să obţină medalii la toate categoriile la care au concurat. La una din categorii fălticenenii s-au impus ocupând inclusiv prima treaptă a podiumului de premiere prin sportiva Sofia Crăciun. O parte dintre sportivi au participat la două sau trei categorii la care au obţinut medalii.

La Thao Lo - proba tehnică individuală, Locul I a fost obţinut de Sofia Crăciun, Locul II de Diana Tunsu, iar pe Locul III s-au clasat Damian Moroşanu, Miriam Onofrei, Claudia Graur, Gabriel Bejanaru, Ştefan Dochia, Andrei Graur, Tudor Aioanei, Rareş Adamovici, Carmen Căluşeriu, Darius Creangă şi Sebastian Căluşeriu.

La Song Luyen - proba tehnică pe perechi, Locul II a revenit perechii Carmen Căluşeriu - Tudor Aioanei, iar pe Locul III s-au clasat perechile Sofia Crăciun - Miriam Onofrei şi Darius Creangă - Sebastian Căluşeriu.

La proba Thao Lo sincron Carmen Cluşeriu - Matei Paşniciuc - Tudor Aioanei au obţinut Locul II.

6 medalii şi un titlu de campion naţional la Campionatul Naţional de Qwan Ki Do

Şi de la Campionatul Naţional de Qwan Ki Do – Co Vo Dao (arme tradiţionale) pentru juniori şi seniori, competiţie organizată sub egida Federaţiei Române de Arte Marţiale, desfăşurat în perioada 26-27 noiembrie 2022, la Comăneşti, Clubul Kim Long Dao Fălticeni s-a întors cu 6 medalii şi un titlu de campion naţional în proba de tehnică individuală. La competiţia organizată la sfârşitul lunii noiembrie 2022, la Comăneşti, au participat 238 de sportivi de la 26 de cluburi. Judeţul Suceava a avut în concurs sportivi de la 5 cluburi, printre care s-a numărat şi Kim Long Dao Fălticeni, care a participat cu 10 sportivi (8 juniori şi 2 seniori) pregătiţi de instructorul Marius Maxim.

Fălticenenii au obţinut 6 medalii (1 de aur, 1 de argint şi 4 de bronz). Cea mai importantă performanţă a fost obţinută de Ştefan Apopii, care a câştigat titlul naţional în proba de tehnică individuală, la categoria 13-15 ani.

“Nivelul competiţional a fost foarte ridicat, ţinând cont că 2 ani nu s-a desfăşurat fizic competiţia din cauza pandemiei. A fost o experienţă interesantă care sigur ne va fi de folos în anii următori”, ne-a spus instructorul Marius Maxim.

Rezultatele clubului Kim Long Dao Fălticeni:

Locul 1 – Apopii Ştefan, proba THAO LO (tehnică individuală), 13-15 ani.

Locul 2 – Cervinski Ana – Hlihor Ioan, proba SONG LUYEN Mixt (tehnică pe echipe), 13-15 ani.

Locul 3 – Maxim Ioana, proba de THAO LO, 13-15 ani;

Locul 3 – Pădurariu Veronica, proba de GIAO DAO (luptă), 13-15 ani.

Locul 3 – Apopii Ştefan, proba de GIAO DAO, 13-15 ani.

Locul 3 – Bernaschi Andrei, proba de THAO LO, 16-17 ani.