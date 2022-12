Handbal masculin

Formația CSU din Suceava, care a încheiat turul pe poziția a zecea în Liga Națională de handbal masculin, va întâlni în prima etapă din retur un adversar redutabil, este vorba de Minaur Baia Mare, cea de-a treia clasată. Partida va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 19.15, în sala „Dumitru Bernicu”, și va fi transmisă în direct pe postul de televiziune PRO Arena.

„Ultimul meci pe teren propriu din acest an va veni pentru noi cu încărcătură emoțională înaltă, urmând să primim vizita unei echipe de legendă a handbalului românesc. Chiar dacă am avut probleme mari cu accidentările în acest sezon, în fața propriilor suporteri am avut evoluții bune, pierzând un singur meci la Suceava, în fața campioanei Dinamo. Cu toate că suntem o echipă ciuntită, în condițiile în care ne-au dispărut nu mai puțin de patru oameni din linia de 9 metri, sunt sigur că jucătorii care vor intra pe teren își vor face datoria și vor pune umărul la obținerea unui rezultat bun pentru echipă”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Petru Ghervan.

„Universitarii” sunt siguri că maramureșenii vor trata meciul cu maximă seriozitate, ținând cont că meciul inaugural al sezonului, disputat la Baia Mare, s-a încheiat cu scorul de 30-28 în favoarea echipei sucevene.

„E clar că băimărenii vor veni cu dorință mare de revanșă după ceea ce s-a întâmplat în tur. Noi însă suntem pregătiți de luptă și suntem deciși să dăm totul în teren pentru a obține un rezultat favorabil. Contăm, ca de fiecare dată când jucăm acasă, pe sprijinul fanilor noștri, și sperăm să ne bucurăm alături de ei la finalul partidei”, a precizat coordonatorul de joc Daniel Stanciuc.

CSU din Suceava nu va putea conta în confruntarea cu Minaur Baia Mare pe aportul accidentaților Balasz Botond, Alex Dascălu, Claudiu Lăzurcă și Pavel Loic.

Clasament Liga Națională

1 Dinamo București13 13 0 0 487-371 39

2 CSM Constanta 13 10 1 2 390-339 31

3 Minaur Baia Mare13 10 0 3 380-342 30

4 CSM București 13 9 0 4 386-358 27

5 Steaua București 13 8 1 4 387-366 25

6 CSM Focșani 13 7 2 4 362-364 23

7 Potaissa Turda 13 6 1 6 372-377 19

8 CSM Bacău13 5 2 6 371-391 17

9 HC Buzău 13 5 1 7 367-374 16

10 CSU din Suceava 13 4 2 7 394-393 14

11 CSM Vaslui13 4 1 8 361-393 13

12 Politehnica Timișoara 13 3 1 9 364-400 10

13 CSM Odorhei 13 1 0 12 349-433 3

14 CSM Oradea 13 0 0 13 359-426 0