Volei

Promovată anul acesta în primul eșalon al voleiului românesc după o pauză de 12 ani, formația CSM Suceava a întâlnit în primul tur al Cupei României o echipă cu state vechi de servicii în Divizia A, este vorba de U Cluj. Partida disputată în sala Liceului cu Program Sportiv s-a încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea ardelenilor, cu seturi câștigate la 12, 20 și 18.

„A fost un prim contact pentru noi cu voleiul de înalt nivel. Din păcate, tinerii noștri jucători n-au putut scăpa de tracul debutului și au intrat timorați pe teren. Chiar dacă am avut și momente bune în meci, adversarii noștri au știut ce să facă astfel încât să țină meciul sub control. Să știți că în amicalele din intersezon am jucat foarte bine, însă presiunea acestui prim joc oficial și-a spus cuvântul. Avem tineri de mare potențial, numai că extremele noastre au jucat în acest meci cu mult sub nivelul lor obișnuit, cred că aici s-a făcut diferența. Vom munci însă în continuare și în mod sigur vom arăta din ce în ce mai bine în meciurile următoare”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Tudor Orășanu.

CSM Suceava: E. Tofan, D. Pop, A. Roman, A. Sasu, S. Hortopeanu, M. Gontariu, C. Boghean, A. Dragomir, C. Ciubotariu, Cr. Ciubotariu, A. Curic. Antrenori: Tudor Orășanu și Vasile Moșuc.